Выходки веганских активистов начинают серьезно раздражать

Если верить статистике 2017 г. (Harris Interactive), Франция насчитывает около 4% веганов.

Для тех, кто несколько затерялся в изобилии последних достижений и изысков, напомню, что веганы – это люди, не желающие никоим образом употреблять продукты животного происхождения: ни в качестве пищи, ни в каком другом качестве, например в косметике или ширпотребе.

То есть эти люди не едят ни мяса, ни молочных продуктов, ни яиц, ни меда и не носят одежды, к составу которой так или иначе имеют отношение представители животного мира: мех, шерсть, кожа и даже шелк. Эти люди также наотрез отказываются потpеблять любые продукты, от медикаментов до моющих средств, которые были испытаны на животных. При более близком рассмотрении спектр запрещенных веганскими убеждениями товаров гораздо шире, чем может показаться спросонья.

Но, как говорится, на вкус и цвет каждый по-своему с ума сходит, и пусть сходит, если другим не мешает.

Проблема в том, что на деле веганские претензии приобретают все более ощутимую агрессивность и набирают все более существенный размах.

На прошлой неделе в городе Лилле активисты-веганы разгромили ресторан традиционной французской кухни, в меню которого входит сразу несколько блюд из гусиного мяса и гусиной печени, напали на хозяина, разрисовали стены и недобитые стекла надписями против «специзма» или «дискриминации видов».

Если вы уже не поспеваете за ростом ассортимента дискриминаций, поясню, что «специзм» как бы намекает на превосходство человека над животными, начавшееся в те далекие времена, когда доисторический материализм позволил нашим новоявленным «сапиенсам» приручать и эксплуатировать почем зря меньших своих собратьев.

Теперь наконец это безобразие раскрыто и вытащено на свет веганского правосудия, которое, как показывают недавние события и совсем свежие заявления, более не потерпит эксплуатации даже червячка-шелкопряда.

И потому вам в скором времени больше не светит нежиться в шелках и шерстях, если в них обнаружится хоть одна молекула животного происхождения.

А всего за несколько дней до случая с лилльским рестораном активистами того же движения и подобным же образом были обработаны одна мясная лавка и один рыбный магазин.

Предводители этого нового «дворянства» в лиге всех дискриминаций все чаще мелькают на телеэкранах и занимают своими несколько дикими рассуждениями целые колонки в печатных СМИ.

И если вам кажется, что ни один разумный предприниматель не опустится до подобной ерунды и никогда не пойдет на поводу у ахинейцев, несущих в массы правду о «вековой эксплуатации животных человеком», вы крайне удивитесь, узнав, что все предыдущие прививки на признание за любым меньшинством безусловного права на приоритет и на подчинение самым дикиим убеждениям и хотелкам этого меньшинства были не напрасны.

7 июня поисковая система «Гугл» убрала из своих андроидных заставок смайлик в виде яйца, чтобы (по официальному объяснению корпорации!) не задевать чувства веганов и не терять эту часть своей клиентуры.

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Целые сети фастфудов и все большее количество ресторанов начинают вводить в ассортимент веганские меню.

Но мелких уступок становится мало, и прямо на глазах множатся отдельные случаи с претензиями, например, к рекламодателям, от которых требуют исключить фотографии мясных продуктов или косметики без специальной сертификации «не испытано на животных».

По волнам СМИ несется веганская ахинея, рассказывающая населению, как 10 000 лет назад кровожадный «сапиенс», организм которого на самом деле вовсе не нуждался ни в железе, ни в витамине B12, начал преступное потребление и истрeбление животного мира, а самые неразумные из сапиенсов продолжают это безобразие по сей день.

Bce это можно было бы переждать и пережить, если бы не один замечательный нюанс.

Вышеупомянутые активисты – представители левых и крайне левых движений, всеми своими действиями и начинаниями, ведая или не ведая, способствуют транснациональным корпорациям, готовящим так называемый мир без животноводства, где все производные продукты должны быть замещены достижениями новых технологий. Например, «мясом» из пробирки и другими чудесами химии, вкупе с генетическими экспериментами.

Проект этот никоим образом не считается утопическим, несмотря на все последние исследования. В частности, результаты, опубликованные в научном журнале Elementa, убедительно демонстрирующие абсолютную невозможность прокормить планету, принудив ее к обобщенной веганской диетe, какими бы заменителями человечество ни отоварилось в прекрасном будущем.

В некрасивом настоящем оппоненты веганов тщетно пытаются взывать к элементарному разуму, приводя в пример африканское население с его 20% голодающих, которым прекраснодушные веганы предлагают полностью отказаться от всех производных животноводства. Или жителей Крайнего Севера, котoрым, по мнению все тех же прекраснодушных, не следует есть мяса и рыбы, чтобы здоровее выживать в известных погодных условиях.

Становящиеся регулярными выходки веганских активистов того же пошиба, что и описанные выше, начинают серьезно раздражать почтенную публику, заставляя даже самых доселе толерантных ее представителей все резче высказываться на их счет.

Так, профессор истории Кевин Боссюэ на страницах центральной прессы не постеснялся назвать активистов веганизма «алиментарными фашистами», ратующими за абсолютно ретроградную идеологию, но с претензией на прогресс.

И если вам покажется, что не стоит обращать особого внимания на экстравагантные выходки очень незначительного (пока) меньшинства, позвольте уточнить, что, во-первых, меньшинствам везде у нас дорога, поэтому стоит, как говорится, только начать, и во-вторых, позвольте ненавязчиво напомнить, кто именно обычно кроется в деталях, чтобы этими деталями пренебрегать.

Стоит отметить также, что с некоторых пор многие до недавнего времени равнодушные к проблеме обозреватели вдруг начали сопоставлять с первого взгляда вроде бы и не связанные между собой действия таких организаций, как Гринпис, полностью подчиненный и подотчетный известному «благодетелю» человечества г-ну Соросу, и все «борцевания» более мелких и вроде бы разрозненных представителей всякого рода течений в защиту (в эдакую чрезмерную защиту...) животного мира и окружающей среды.

Показательно недавнее интервью французской прессе одного из бывших директоров Гринписа, Патрика Мура. Мур публично признал, что был единственным (!) из шести управляющих этой организацией, имевшим настоящее научное образование и хорошо понимавшим, какие плачевные последствия для многих областей человеческой жизнедеятельности имеют многие из гринписовских начинаний (он цитирует, например, бурную кампанию за полный запрет употребления хлора на планете, тогда как этот компонент является совершенно необходимым в здравоохранении и медицине).

Наблюдения эти интересны тем, что при ближайшем и скрупулезном рассмотрении деятельность подобных организаций и прочих «прилегающих» к ним активистов, обычно представляемых как силы света и добра, почему-то ничтожно мало принимает во внимание благосостояние человека на планете, зато, безусловно, направлена на прогрессирующее снижение этого благосостояния – во имя громогласных идеалов, но явно неведомых целей.

Поэтому, какую бы идеологически верную диету вы себе ни выбирали, прежде всего старайтесь быть бдительным и не исхудать мозгами...