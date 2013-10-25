Выходки веганских активистов начинают серьезно раздражать

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18 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 19:53  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуруФото: facebook.com/denisovaombudsman
Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность подобных поездок в будущем. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Американские военные получили добро на тайное нападение на Россию

Киберкомандование США сможет осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предупреждения кибератак против СШАФото: Rick Wilking/Reuters
«Ведется ползучая легализация возможностей американцев наносить абсолютно неспровоцированные военные удары». Так специалисты комментируют нововведение в американских вооруженных силах: стратегия киберкомандования США стала гораздо более агрессивной. США получили юридическое обоснование для тайного нападения в том числе на объекты, связанные с российским ядерным оружием. Подробности...
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Сонного водителя по опасности можно приравнять к пьяному

В центре Москвы несколько человек пострадали по вине водителя такси, который уснул за рулемФото: twitter.com/gucodd
Причиной наезда таксиста-мигранта на пешеходов в центре Москвы, в том числе на иностранных болельщиков, судя по всему, был не теракт и не опьянение водителя, а банальный недосып. По словам специалистов, существующая система работы перевозчиков провоцирует такие инциденты, но в дальнейшем их можно избежать – и рецепт известен. Подробности...
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Выходки веганских активистов начинают серьезно раздражать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
На прошлой неделе в городе Лилле активисты-веганы разгромили ресторан французской кухни, напали на хозяина, разрисовали стены надписями против «специзма». Если вы не поспеваете за ростом ассортимента дискриминаций, поясню. Подробности...
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Мы хотим понравиться иностранцам

Андрей Тюрин, замначальника ОМТС в строительно-монтажной организации
Мы ждем, что о нас изменят свое мнение иностранцы. Нет, не вот эти вот веселые перуанцы на площадях Саранска или бразильские парни в московском метро, не они. Ждем этого, как ждали и от Олимпиады в Сочи. Подробности...
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          Елена Кондратьева-Сальгеро

          Выходки веганских активистов начинают серьезно раздражать

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 18 июня 2018, 18:25

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          Если верить статистике 2017 г. (Harris Interactive), Франция насчитывает около 4% веганов.

          Для тех, кто несколько затерялся в изобилии последних достижений и изысков, напомню, что веганы – это люди, не желающие никоим образом употреблять продукты животного происхождения: ни в качестве пищи, ни в каком другом качестве, например в косметике или ширпотребе.

          То есть эти люди не едят ни мяса, ни молочных продуктов, ни яиц, ни меда и не носят одежды, к составу которой так или иначе имеют отношение представители животного мира: мех, шерсть, кожа и даже шелк. Эти люди также наотрез отказываются потpеблять любые продукты, от медикаментов до моющих средств, которые были испытаны на животных. При более близком рассмотрении спектр запрещенных веганскими убеждениями товаров гораздо шире, чем может показаться спросонья.

          Но, как говорится, на вкус и цвет каждый по-своему с ума сходит, и пусть сходит, если другим не мешает.

          Проблема в том, что на деле веганские претензии приобретают все более ощутимую агрессивность и набирают все более существенный размах.

          Фото: Picasa/Zuma/Global Look Press

          На прошлой неделе в городе Лилле активисты-веганы разгромили ресторан традиционной французской кухни, в меню которого входит сразу несколько блюд из гусиного мяса и гусиной печени, напали на хозяина, разрисовали стены и недобитые стекла надписями против «специзма» или «дискриминации видов».

          Если вы уже не поспеваете за ростом ассортимента дискриминаций, поясню, что «специзм» как бы намекает на превосходство человека над животными, начавшееся в те далекие времена, когда доисторический материализм позволил нашим новоявленным «сапиенсам» приручать и эксплуатировать почем зря меньших своих собратьев.

          Теперь наконец это безобразие раскрыто и вытащено на свет веганского правосудия, которое, как показывают недавние события и совсем свежие заявления, более не потерпит эксплуатации даже червячка-шелкопряда.

          И потому вам в скором времени больше не светит нежиться в шелках и шерстях, если в них обнаружится хоть одна молекула животного происхождения.

          А всего за несколько дней до случая с лилльским рестораном активистами того же движения и подобным же образом были обработаны одна мясная лавка и один рыбный магазин.

          Предводители этого нового «дворянства» в лиге всех дискриминаций все чаще мелькают на телеэкранах и занимают своими несколько дикими рассуждениями целые колонки в печатных СМИ.

          И если вам кажется, что ни один разумный предприниматель не опустится до подобной ерунды и никогда не пойдет на поводу у ахинейцев, несущих в массы правду о «вековой эксплуатации животных человеком», вы крайне удивитесь, узнав, что все предыдущие прививки на признание за любым меньшинством безусловного права на приоритет и на подчинение самым дикиим убеждениям и хотелкам этого меньшинства были не напрасны.

          7 июня поисковая система «Гугл» убрала из своих андроидных заставок смайлик в виде яйца, чтобы (по официальному объяснению корпорации!) не задевать чувства веганов и не терять эту часть своей клиентуры.

          Целые сети фастфудов и все большее количество ресторанов начинают вводить в ассортимент веганские меню.

          Но мелких уступок становится мало, и прямо на глазах множатся отдельные случаи с претензиями, например, к рекламодателям, от которых требуют исключить фотографии мясных продуктов или косметики без специальной сертификации «не испытано на животных».

          По волнам СМИ несется веганская ахинея, рассказывающая населению, как 10 000 лет назад кровожадный «сапиенс», организм которого на самом деле вовсе не нуждался ни в железе, ни в витамине B12, начал преступное потребление и истрeбление животного мира, а самые неразумные из сапиенсов продолжают это безобразие по сей день.

          Bce это можно было бы переждать и пережить, если бы не один замечательный нюанс.

          Вышеупомянутые активисты – представители левых и крайне левых движений, всеми своими действиями и начинаниями, ведая или не ведая, способствуют транснациональным корпорациям, готовящим так называемый мир без животноводства, где все производные продукты должны быть замещены достижениями новых технологий. Например, «мясом» из пробирки и другими чудесами химии, вкупе с генетическими экспериментами.

          Проект этот никоим образом не считается утопическим, несмотря на все последние исследования. В частности, результаты, опубликованные в научном журнале Elementa, убедительно демонстрирующие абсолютную невозможность прокормить планету, принудив ее к обобщенной веганской диетe, какими бы заменителями человечество ни отоварилось в прекрасном будущем.

          В некрасивом настоящем оппоненты веганов тщетно пытаются взывать к элементарному разуму, приводя в пример африканское население с его 20% голодающих, которым прекраснодушные веганы предлагают полностью отказаться от всех производных животноводства. Или жителей Крайнего Севера, котoрым, по мнению все тех же прекраснодушных, не следует есть мяса и рыбы, чтобы здоровее выживать в известных погодных условиях.

          Становящиеся регулярными выходки веганских активистов того же пошиба, что и описанные выше, начинают серьезно раздражать почтенную публику, заставляя даже самых доселе толерантных ее представителей все резче высказываться на их счет.

          Так, профессор истории Кевин Боссюэ на страницах центральной прессы не постеснялся назвать активистов веганизма «алиментарными фашистами», ратующими за абсолютно ретроградную идеологию, но с претензией на прогресс.

          И если вам покажется, что не стоит обращать особого внимания на экстравагантные выходки очень незначительного (пока) меньшинства, позвольте уточнить, что, во-первых, меньшинствам везде у нас дорога, поэтому стоит, как говорится, только начать, и во-вторых, позвольте ненавязчиво напомнить, кто именно обычно кроется в деталях, чтобы этими деталями пренебрегать.

          Стоит отметить также, что с некоторых пор многие до недавнего времени равнодушные к проблеме обозреватели вдруг начали сопоставлять с первого взгляда вроде бы и не связанные между собой действия таких организаций, как Гринпис, полностью подчиненный и подотчетный известному «благодетелю» человечества г-ну Соросу, и все «борцевания» более мелких и вроде бы разрозненных представителей всякого рода течений в защиту (в эдакую чрезмерную защиту...) животного мира и окружающей среды.

          Показательно недавнее интервью французской прессе одного из бывших директоров Гринписа, Патрика Мура. Мур публично признал, что был единственным (!) из шести управляющих этой организацией, имевшим настоящее научное образование и хорошо понимавшим, какие плачевные последствия для многих областей человеческой жизнедеятельности имеют многие из гринписовских начинаний (он цитирует, например, бурную кампанию за полный запрет употребления хлора на планете, тогда как этот компонент является совершенно необходимым в здравоохранении и медицине).

          Наблюдения эти интересны тем, что при ближайшем и скрупулезном рассмотрении деятельность подобных организаций и прочих «прилегающих» к ним активистов, обычно представляемых как силы света и добра, почему-то ничтожно мало принимает во внимание благосостояние человека на планете, зато, безусловно, направлена на прогрессирующее снижение этого благосостояния – во имя громогласных идеалов, но явно неведомых целей.

          Поэтому, какую бы идеологически верную диету вы себе ни выбирали, прежде всего старайтесь быть бдительным и не исхудать мозгами... 


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