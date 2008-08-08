«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

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6 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 19:22  |  vz.ru
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Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
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Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митингФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Почему в Швеции решили бороться с «Северным потоком – 2»

Шведы хотят подложить свинью соседней Германии, у чьих берегов уже вовсю прокладывают трубы для «Потока»Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Антироссийское лобби в парламенте Швеции решило отметить старт нового политического сезона попыткой реванша в борьбе против «Северного потока – 2». Кабинет министров дал добро на проект еще три месяца назад, однако теперь представители всех партий требуют отменить это решение. Члены парламента даже назвали юридический способ, как заблокировать проект газопровода. Что заставило шведов резко поменять позицию и каковы их шансы на успех? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...

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          «Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 6 сентября 2018, 18:45

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          Историю с феминисткой Любовью Калугиной, против которой возбудили уголовное дело за разжигание ненависти к мужчинам, можно рассматривать в разнообразных ракурсах, начиная с особенностей взаимоотношений феминизма и традиционных ценностей, заканчивая свободой слова и ее ограничениями в «этой стране».

          Любое из этих направлений дискуссии сулит мощный холивар в социальных сетях к удовольствию всех участников и с переходом скандала в обычные СМИ.

          Однако у этого дела есть еще одно, куда более масштабное измерение, отражающее по-настоящему тектонические изменения, переживаемые Россией в данный момент. Речь идет о принципиальном изменении национального подхода в отношениях российского общества с государством и законом.

          Вопреки расхожим стереотипам о деспотической России, исторически в зону контроля российского государства входило весьма ограниченное пространство общественной и частной жизни людей. Причем это касается даже советского периода.

          Огромная часть жизни человека у нас всегда определялась неформальным общественным регулированием и относилась к сфере его личной ответственности. Государство не лезло в массу областей, а в еще большем количестве областей его вмешательство носило абсолютно формальный характер.

          Фото: Михаил Метцель/ТАСС

          Последствия такого положения вещей хорошо известны, включая классическую русскую установку «справедливость выше закона» и массу пословиц типа «строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».

          Именно поэтому в России со смехом, но в то же время с некоторым недоумением (до недавнего времени) смотрели на популярные рейтинги вроде «ТОП самых нелепых судебных решений», «ТОП самых глупых законов», «ТОП самых абсурдных судебных исков». Причина недоумения проста – эти рейтинги составляются, в основном, на основе западного опыта законотворчества и правоприменения в областях, которые в традиционном российском восприятии в принципе не должны быть предметом государственного регулирования.

          И вот именно это обстоятельство кардинально меняется в данный момент.

          Государство в России активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось, причем вторжение это носит не формальный, а абсолютно реальный характер. А в качестве основы и примера берется именно западный опыт и практики.

          В результате в данный момент идет ломка без преувеличения вековых стереотипов российского общества и государства. И вот мы уже привыкаем, что оставить без присмотра ребенка младше 12 лет чревато неприятными последствиями. Что за ругань в соцсети с упоминанием национальности, религии или (как в случае Калугиной) пола оппонентов можно стать объектом интереса компетентных органов по линии 282-й статьи. Что у обличающего нацизм фильма могут возникнуть затруднения с получением прокатного удостоверения, потому что теперь есть очень серьезные законодательные ограничения на показ свастики и для каждого исключения требуется совершение дополнительных телодвижений вроде прохождения специальной экспертизы.

          То есть колоссальный пласт вопросов, который в России исторически относился к сфере общественного регулирования и решался людьми в силу их разумения, жизненного опыта, здравого смысла и чувства справедливости, теперь вошел в зону государственного контроля.

          И дело не в том, что это плохо.

          Наоборот, государству есть что предъявить в качестве позитивных результатов своей работы. В стране идут существенные улучшения по криминальной статистике (люди реже стали прибегать к насилию при разрешении конфликтов), по детскому травматизму и смертности в результате несчастных случаев и преступлений (из-за недосмотра взрослых). Редкостью стало встретить свастику, нарисованную на стене дома (не из симпатий к нацизму, а просто по детскому недомыслию и стремлению к нарушению правил).

          Но обратной стороной этого процесса стало то, что теперь Россия может – опять-таки по примеру Запада – составлять собственные рейтинги самых нелепых уголовных дел или судебных решений. Таковым стало и дело Калугиной, вся вина которой заключается в многократном публичном высказывании идеи «все мужики – сволочи». В результате основной – и вполне закономерной – реакцией на происходящее является смешливая растерянность «ну что за бред?!» с параллельным ехидством в адрес оскорбленного представителя мужского пола, накатавшего на Калугину заявление в правоохранительные органы.

          Правда, есть подозрение, что если бы вместо жалобы в полицию на ее блог произошло массовое нашествие комментаторов с еще одной сакраментальной мыслью «баба – дура», феминистка наверняка – и обоснованно – восприняла бы это как травлю. А ведь это было бы то самое традиционное для России неформальное общественное регулирование.

          И вот тут мы доходим до существа проблемы: все происходящее – это пакетная сделка, которую приходится принимать целиком.

          Невмешательство государства в перечисленные сферы заставляет работать механизмы общественной саморегуляции и вообще полезно для поддержания личной ответственности людей в тонусе. Но обходится такой подход стране дороже – в буквальном смысле потери человеческих жизней.

          Государственное регулирование работает на общую гуманизацию страны, обеспечивает массу положительных трендов в обществе, но от правил, рамок и ограничений теперь частенько просто не продохнуть. А спорные, абсурдные и просто несправедливые в глазах людей истории и решения становятся привычной частью пейзажа. И дело не в том, что государственная машина плоха, а в том, что государство зашло на поляну, требующую гибкости и индивидуального подхода, а с этим у любых громоздких механизмов трудности.

          Проблема еще и в том, что спорить о том, какой вариант общественно-государственного устройства лучше, уже бессмысленно. Выбор сделан, и машина запущена на полную мощность – откат невозможен.

          Остается искать наиболее эффективные инструменты, которые бы позволили гражданскому обществу выполнять функции корректирующей инстанции, которая бы указывала и давила на государство, заставляя его проявлять при применении писаных правил тот самый индивидуальный подход, гибкость, совесть, а местами просто здравый смысл.


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