Омскую феминистку заподозрили в возбуждении ненависти к мужчинам

В Омске возбудили уголовное дело в отношении активистки феминистского движения Любови Калугиной по статье о возбуждении ненависти и вражды в Сети.

Уголовное дело возбуждено региональным управлением СК по итогам проверки, рассказал источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

В пресс-службе управления СК, однако, отказались комментировать эту информацию.

Калугина в комментариях СМИ рассказывала, что правоохранительные органы интересуются ее постами в соцсети «ВКонтакте» из-за заявления жителя Биробиджана о том, что ее публикации возбуждают ненависть к мужчинам.

Во вторник стало известно, что в Саратове возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме в интернете в отношении 42-летней Наталии Ковалевой из-за опубликованных в соцсетях частушек о судьях.

В августе в Самаре задержали экс-руководителя «Общины коренного русского народа», пенсионерку Любовь Кузаеву по делу о размещении в соцсетях экстремистских материалов.