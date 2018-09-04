Против жительницы Саратова возбудили дело об экстремизме за частушки о судьях

Следователи возбудили уголовное дело по статье об экстремизме в интернете в отношении 42-летней жительницы Саратова Наталии Ковалевой, которая опубликовала в соцсетях свои частушки о судьях.

Дело заведено по статье «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные с использованием интернета», передает «Интерфакс».

Свои песни о судьях она размещала в соцсетях в апреле этого года. Следователи сочли это высказываниями, унижающими достоинство судейского сообщества. Ковалева объяснила, что сделала это после того, как через суд безуспешно попыталась вернуть переведенные мошенникам деньги.

«Частушки – это мое обращение к компетентным органам, сообщение о коррупции, беззаконии и преступлениях судей», – заявила Ковалева.

Telegram-канал Mash отмечает, что женщина решила получить большой кредит для своего бизнеса, заплатила посреднику 400 тыс. рублей, а тот ее обманул и не вернул деньги. Она попыталась засудить Сбербанк, через который переводила мошеннику 400 тыс. рублей, а затем стала жаловаться на произвол судей и сочинила про них песни и частушки.

После этого, отмечает Mash, МВД возбудило на Наталью дело по статье об экстремизме.