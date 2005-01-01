Власти могут что-то «забыть», но общество им напомнит

Взгляд
7 июня, четверг  |  Последнее обновление — 19:04  |  vz.ru
Разделы

Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему русская интеллигенция радуется главной катастрофе России

Михаил Ефремов дал интервью Юрию ДудюФото: кадр из видео
Актер Михаил Ефремов в очередной раз продемонстрировал расхождение во взглядах со значительной частью своего народа – и своих зрителей. Он заявил, что Россия должна заплатить Украине за возвращение Крыма на родину. Но самое интересное в интервью Ефремова даже не это. Актер уверен, что лучшее, что случилось с Россией при его жизни, – это распад СССР. Что можно было бы ответить ему на это? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
Перейти а раздел…

В западных университетах покончили со свободой слова

В университетах США «живет и здравствует полиция мыслей», и «может сложиться ощущение», что «вас вернули назад в ГДР или СССР»Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Диктат леволибералов в вузах США и Британии принял характер террора. Профессоров увольняют, приглашенных лекторов изгоняют, кампусы зачищают от любых альтернативных точек зрения, а студенты живут в постоянном страхе перед доносами. Социологи называют их «поколением снежинок» и предлагают смириться – дальше будет только хуже. Ждет ли нечто подобное Россию? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Власти могут что-то «забыть», но общество им напомнит

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда Путин в прямом эфире по запросу рядового гражданина задает неприятные вопросы губернатору за несколько тысяч километров, это в первую очередь решение одной извечной российской проблемы. Подробности...

Россия перестала быть failed state и требует уважения

Андрей Бабицкий, журналист
Будем надеяться, что принцип «тащить и не пущать» в данном деликатном случае не станет путеводной звездой для депутатов, тем более что Леониду Слуцкому сейчас каждое лыко будет ставиться в строку. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Кира Георгиевна Муратова была подобна хтоническим богам

Дмитрий Бавырин, журналист
Мне было 27, но она вынудила почувствовать себя мальчишкой, когда я подошел к ней после записи «Закрытого показа» просто для того, чтобы сказать, что я очень люблю её и её фильмы. Реакция действительно поразила. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох

      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
      Подробности...

      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 20 комментариев
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Турчинов назвал главную опасность для Украины от Крымского моста
          Путин: Нельзя прибегать к методам 30-х годов ради прорыва в развитии страныПутин ответил на вопрос про строительство моста на СахалинГазпром объяснил, почему не выплачивает Нафтогазу 2,56 млрд долларовПутин назвал самую удачную шутку о себе и Трампе
          Стали известны итоги переговоров Турции и США по С-400Путин рассказал о совете отца, который передаст внукамШвеция одобрила строительство «Северного потока – 2»Врач на Украине отказалась лечить «АТОшника» за «убийство братского народа»
          Путин призвал к «фильтрации» отдельных тем «Эха Москвы»Путин потребовал либерализации процесса выдачи гражданства России выходцам из ДонбассаПутин ответил на вопрос о формализации профессии блогераСирийские войска принудили конвой США сменить маршрут

          Главная тема


          Катар ищет в НАТО спасения из западни

          «был удивлен»


          Уругвайский игрок с презрением отозвался о российских футболистах

          учения в прибалтике


          Американские военные понесли большие потери ранеными в Литве

          после 2019 года


          Газпром оказался в недоумении в связи с переговорами о транзите газа через Украину

          непотопляемый министр


          Военные моряки рассказали Путину анекдот про Мутко

          украинские претензии


          Для воссоздания уникального самолета России придется пойти на хитрости

          Американский телеканал


          CNN не смог написать слово «Россия»

          пересмотр истории


          Обвинения Украины против Жукова построены на брехне мошенника

          «планы люстрации»


          Сергей Худиев: Откуда берется желание въехать в Москву на танке «Абрамс»

          «пророссийская ориентация»


          Егор Холмогоров: Границы этого геополитического вектора совпадают с границами Австрийской империи

          «47 врагов Путина»


          Александр Васильев: Одним из механизмов этой машины был покончивший с собой украинский режиссер

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          «Авиадартс-2018»


          Воздушный бой новейших Су-35С произвел фурор на авиашоу


          Ирина Алкснис

          Власти могут что-то «забыть», но общество им напомнит

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 7 июня 2018, 18:35

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Нынешняя прямая линия с президентом России Владимиром Путиным оказалась наиболее интересна не по содержанию, которое было в целом вполне привычным – реально острые вопросы, которых российский президент никогда не боялся, перемежались темами, которые позволяют власти показать «товар лицом». Куда более важными представляются произошедшие изменения в форме общения президента с народом.

          Все эти технические и организационные инновации в виде прямых включений членов правительства и губернаторов отражают весьма любопытную особенность не только самой прямой линии, но и текущего состояния российской системы госуправления, да и политической системы России тоже.

          По-своему забавно, что современные IT и коммуникационные технологии, предназначенные для того, чтобы обеспечить, казалось бы, не виданный никогда ранее уровень информационной прозрачности, свободы слова и демократии, на самом деле служат прямо обратному. Осознание этого феномена у мира уже наступило, но реальность от того не изменилась.

          Вместо свободы – все более тотальный контроль, вместо неограниченного распространения информации – успешное формирование информационных гетто, вместо торжества нонконформизма и независимых суждений – создание инструментов нового уровня эффективности манипулирования общественным мнением, а новые возможности бутафории – от хромакея до фильтров в «Инстаграме» – отлично справляются с функцией корректировки реальности.

          Причем это происходит в первую очередь в наиболее развитых странах мира, где эти самые инновации получили самое широкое распространение. России эти процессы также в полной мере касаются.

          Фото: кадр из видео

          Однако у нас есть в этой сфере и совершенно иной феномен.

          Речь идет о том, что государство действительно использует современные технологии, чтобы вывести свои управленческие процессы на качественно новый уровень.

          Когда президент в прямом эфире – через интернет – разговаривает с рядовым гражданином на другом конце страны, а потом сразу в режиме видеоконференции обращается с неприятными вопросами к высокопоставленному чиновнику – это показуха и пускание пыли в глаза народу или же отражение неких качественных сдвигов в управленческом процессе?

          Многие скажут, что пока показуха. В таком случае возникает логичный вопрос: а портал госуслуг и система МФЦ тоже показуха?

          Когда люди ругают – и часто заслуженно – наше государство за его многочисленные недостатки и пороки, они, видимо, не отдают себе отчета в том, что эти самые пороки вредны и опасны для самого государства.

          Неповоротливость и инертность системы, низкий уровень исполнения распоряжений, причем чем дальше от столицы, тем хуже ситуация, и обратная проблема – плохое качество прохождения сигнала снизу наверх, в связи с чем сообщение о возникшей проблеме поступает на необходимый уровень принятия решения с большим опозданием... В общем, все то, что концентрированно выражено в двух пословицах нашего народа: «До Бога – высоко, до царя – далеко» и «В России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения».

          Все это проблемы не только для общества. Это проблема – и серьезнейшая – для самого государства. Система, которая не может обеспечить бесперебойное и своевременное прохождение сигналов и исполнения решений на всех уровнях, обладает роковой уязвимостью. Что неоднократно приводило к кризисам российской государственности, в том числе ставившим ее на грань выживания.

          Сколько бы понадобилось времени российской системе управления 30, 50 или 150 лет назад, чтобы осознать проблему (подобную нынешней с ценами на бензин), вызванную совокупностью обстоятельств, в том числе ошибочными – по признанию самого Путина – решениями правительства? Месяц, два, а может быть, полгода?

          Тут же бурное возмущение общества, донесенное с помощью социальных медиа, дошло до адресатов в Москве за несколько считаных дней – и заставило их принимать меры по решению возникшей проблемы.

          В России традиционно, хоть и по неписанным правилам, объявляется национальный траур, когда количество жертв того или иного трагического происшествия превышает сотню.

          Но два с половиной месяца назад государство услышало российское общество, потрясенное пожаром в кемеровской «Зимней вишне», и изменило сложившейся практике. Но услышало оно его именно потому, что современные технологии создали принципиально новые возможности для донесения общественного мнения до властей – и российская власть их действительно целенаправленно ставит себе на службу.

          Просто потому, что это нужно в первую очередь ей самой.

          Поэтому, когда Путин в прямом эфире по запросу рядового гражданина задает неприятные вопросы губернатору за несколько тысяч километров, это в первую очередь решение извечной российской проблемы разрывов управленческой цепи в силу территориальной огромности страны.

          При этом общество также получает новую роль в этой системе – внешнего контролера и дублирующей базы данных. Представители власти могут что-то «забыть», особенно если им это выгодно. Но общество помнит.

          Однако если раньше эта функция, хотя вроде и была, носила во многом формальный характер, то теперь благодаря современным технологиям и целенаправленно культивируемой государством практике все активнее и прочнее встраивается в систему госуправления.

          Фактически у нас на глазах выстраивается новая конфигурация управленческой системы страны с использованием самых современных технологий, и эта конфигурация должна повысить важнейшие показатели – от скорости реагирования на проблемы до повышения надежности взаимодействия между всеми звеньями цепи.

          В этом смысле прямая линия в формате видеоконференции между президентом с одной стороны, обществом с другой и высшими чиновниками с третьей является просто логическим продолжением проводимой в последние годы государством политики.

          Ну а то, что это еще и весьма привлекательно выглядит с точки зрения пиара, так одно другому не мешает.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Россия перестала быть failed state и требует уважения

          Андрей Бабицкий, журналист
          Будем надеяться, что принцип «тащить и не пущать» в данном деликатном случае не станет путеводной звездой для депутатов, тем более что Леониду Слуцкому сейчас каждое лыко будет ставиться в строку. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Кира Георгиевна Муратова была подобна хтоническим богам

          Дмитрий Бавырин, журналист
          Мне было 27, но она вынудила почувствовать себя мальчишкой, когда я подошел к ней после записи «Закрытого показа» просто для того, чтобы сказать, что я очень люблю её и её фильмы. Реакция действительно поразила. Подробности...

          Девять дней «загробной» жизни Бабченко

          Андрей Тесля, кандидат философских наук
          Девять дней как воскрес Бабченко. Те сутки, что он был покойным, все казалось мерзко, но понятно. Каждому, разумеется, понятным казалось свое. Девять дней спустя по воскресении непонятным стало уже практически всё. Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          Станет ли призрак Австрийской империи нашим союзником в Европе

          Егор Холмогоров, Публицист
          По оценке ведущих российских геополитиков, ось «Москва – Вена», как её называли, «союз двуглавых орлов», была одной из доминирующих геополитических реальностей в Европе с конца XV по середину XIX века. Но так было до поры до времени. Подробности...
          Обсуждение: 63 комментария

          Как Пушкин победил на дуэли Троцкого

          Владимир Можегов, публицист
          «Пушкин ослепительно воскресает». Прославление большевиками поэта, которого Маяковский в стихах грозил поставить к стенке, станет знаком окончательного «перерождения» большевизма из культурного погрома первых революционных лет в нечто совсем непохожее. Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          Скорость и хайп превыше здравого смысла и журналистской этики

          Александр Серавин, Директор исследовательских программ экспертной группы «PieR»
          В соцсетях пошли вбросы по поводу пресловутого расследования «Новой газеты», в котором утверждалось, что президентские выборы якобы изобиловали нарушениями. Проблемы у «Новой» начинаются внутри самой их выборки. Смотрите сами. Подробности...
          Обсуждение: 24 комментария

          Во что играет сборная России

          Дмитрий Пугаченко, журналист
          Футболисты сборной России провели заключительный контрольный матч перед домашним чемпионатом мира и окончательно запутали всех – и болельщиков, и соперников, и самих себя. Подробности...
          Обсуждение: 42 комментария

          Где у украинских киборгов кнопка самоуничтожения

          Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
          Так работает «казус Бабченко» – после позорной буффонады с участием самого Порошенко кричать «Волки! Волки!» перестал даже нераспятый украинский мальчик. Подробности...
          Обсуждение: 13 комментариев

          Откуда берется желание въехать в Москву на танке «Абрамс»

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Люди всерьез видят в текущем политическом режиме в России аналог национал-социалистического режима в Германии 1933–1945 годов. Конечно, эта аналогия со стороны выглядит не то что натянутой, а полностью безумной. Подробности...
          Обсуждение: 67 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............