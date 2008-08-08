В Минкультуры объяснили проблемы с прокатом для «Похищенных сокровищ Европы»

Минкультуры не отказывало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы», но понадобилось время для проведения экспертизы из-за фашисткой символики, сообщили в ведомстве.

«Никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы. Мы получили соответствующее экспертное мнение юристов нормативно-правового департамента Минкультуры России, сверились с законом, с постановлением правительства России и приняли решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение», – цитирует ТАСС директора департамента кинематографии Минкультуры России Ольги Любимовой.

По ее словам, сотрудники департамента кинематографии министерства заметили, что в фильме используется свастика. При этом пропаганда или публичное демонстрирование нацистской символики запрещены федеральным законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Любимова рассказала, что сотрудник министерства предупредил прокатчика о том, что нужно время для проведения дополнительной экспертизы или «придется свастику замазывать или убирать кадры, где она присутствует».

В свою очередь начальник кинопрокатного отдела компании CinemaEmotion Мария Безенкова рассказала, что 30 августа фильму был присвоен номер прокатного удостоверения в реестре Минкультуры. Это позволило кинотеатрам открыть продажу билетов.

«Вчера мы должны были забрать физическую копию прокатного удостоверения, но когда наш сотрудник приехал за прокатным удостоверением, он получил отказ», – отметила она.

По словам Безенковой, премьера фильма должна была состояться 4 сентября в кинозале Третьяковской галереи. Сейчас организаторы возвращают зрителям деньги за купленные билеты. Всего фильм планировалось показать на 50 площадках в разных городах России.

«К сожалению, прокат пришлось отменить, мы вынуждены были уведомить кинотеатры о том, что не можем им предоставить фильм для показа», – сказала она.

Фильм «Похищенные сокровища Европы» рассказывает о произведениях «дегенеративного искусства», запрещенных идеологами фашистской Германии из-за их противоречия немецкому духу. Это картины Пикассо, Гогена, Сезанна, Ван Гога, Шагала, Кандинского.

Ранее прокатная организация CinemaEmotion сообщила об отмене показа фильма «Похищенные сокровища Европы» в связи с отказом Минкультуры выдать прокатное удостоверение.