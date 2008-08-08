Фильму «Похищенные сокровища Европы» отказали в российском прокате

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму «Похищенные сокровища Европы», сообщили в кинопрокатной организации CinemaEmotion.

«Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, и мы обязательно оповестим о них», – говорится в сообщении на сайте CinemaEmotion.

Компания принесла зрителям извинения и выразила надежду, что им еще удастся посмотреть этот фильм.

Музейное шоу «Похищенные сокровища Европы» планировалось выпустить 6 сентября, к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. В фильме рассказывается о «неизвестных широкой публике шедеврах искусства, вычеркнутых из истории на рубеже 1930-1940-х годов».

Напомним, в январе Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина».