Показ фильма «Смерть Сталина» стал бы актом национального мазохизма

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина». Прокат картины, уже названной «пасквилем на историю нашей страны», грозил превратиться в акт национального мазохизма. Но как вообще стало возможным, что всю страну чуть было не поставили перед необходимостью ругаться и плеваться, но обсуждать этот фильм?

После скандала с «Матильдой» было, в принципе, понятно, где запрограммирована следующая «засада».

Еще в ходе споров о «фильме про царя», занявших больше года, на европейские экраны вышел фильм «Смерть Сталина».

Его снял в Великобритании Армандо Ианнуччи – режиссер, известный по американским и европейским сатирическим сериалам. Выход этой экранизации французских комиксов (да, это именно так) был очень приветливо встречен британской и вообще западной прессой. Как писала «Таймс»:

«Кончина лидера страны всегда является благодатным полем для драматических постановок. От шекспировского «Юлия Цезаря» и «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» Оливера Стоуна до спорной картины «Бункер» Оливера Хиршбигеля о последних днях Гитлера – внезапный уход важной политической фигуры, неважно, был ли он душкой или тираном, открывает богатый творческий материал для рассказчиков. В чем настоящая суть демократии? Что такое тирания? Когда человек вынужден убить короля? Как он это сделает? И что это значит для системы, начинающейся с кровопролития?

«Смерть Сталина» заигрывает с каждым из этих вопросов, не становясь при этом занудной или чрезмерно тяжеловесной. Ей каким-то чудом удается трансформировать мрачный, сложный исторический период, когда в марте 1953 года умер Иосиф Сталин, в броскую, яркую, изящную комедию».

Из этой рецензии видно, что фильм Ианнуччи понравился английскому критику. И, по мнению компании «Вольга», купившей право на его показ в России, должен был приглянуться и отечественному зрителю. Хотя еще до его европейской премьеры, уже по одному только рекламному ролику было понятно, что «английским юмором» там и не пахнет. Точнее, фильм сделан с точки зрения британского колониального администратора на возню туземцев вокруг бамбукового трона их царька.

На ваш взгляд Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи? Да

Нет



Пересказывать сюжет фильма нет смысла, желающие наверняка смогут увидеть его в интернете. Но вот общероссийской премьеры не будет – потому что буквально за три дня до нее, в понедельник, прошел закрытый показ в Министерстве культуры для членов общественного совета этого ведомства. Результатом стало письмо в адрес министра Мединского с просьбой хотя бы временно отозвать прокатное удостоверение у «Смерти Сталина». Что и было сделано во вторник.

Аргументы авторов письма просты:

«После просмотра у нас сложилось впечатление, что мало того, что это произведение с очень плохо играющими актерами, небрежными и неправдивыми декорациями, фильм – это еще и пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы «комедия», очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм.

Мы считаем, что фильм содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности».

В обращении говорится и о том, что «выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы – это плевок в лицо всем тем, кто там погиб, и всем тем, кто еще остался в живых». Но самый главный вопрос лучше всех сформулировал Никита Михалков, который сразу после просмотра обратился к собравшимся:

«Вы понимаете, такие фильмы просто не должны до России доходить! Люди, которые закупают такие фильмы – они не должны работать в нашей стране... Это не фильм, это чистая спекуляция, и мы должны и отнестись к нему как к спекуляции, не достойной обсуждения».

Вот в чем суть – как вообще стало возможным, что всю страну чуть было не поставили перед необходимостью обсуждать, ругаться и плеваться, но обсуждать этот фильм?

Понятно, что прокатчикам вообще неважно, что показывать – им важны лишь деньги. Но ни одна уважающая себя страна не стала бы показывать у себя фильм, в котором в таком тоне разбирается один из важнейших эпизодов ее истории, в таком виде изображаются ее реальные бывшие руководители. Причем истории не древней, а той, которой еще есть и живые свидетели. И дело тут не в любви или ненависти к коммунистическим вождям – просто странно рассматривать насмешки чужака над твоим собственным прошлым. Это даже не самоунижение, это национальный мазохизм. Хотят ли русские, чтобы им устраивали подобные сеансы коллективного «лечения смехом»?

У нас уже были попытки комедийного изображения Сталина – начиная с 90-х годов – и еще будут. Но это будет наш юмор или сатира, наш смех сквозь слезы или злая пародия, а не опыты островных наставников по шутке-юмору.

На эту тему

А если говорить серьезно, то Лондон приложил руку к нескольким знаковым смертям в русской истории – убийствам Павла Первого и Григория Распутина. Убийство друга царской семьи стало прологом и к свержению Николая Второго – приютить которого и тем самым спасти от гибели отказался его двоюродный брат, британский монарх. Есть подозрения и насчет роли Лондона в смерти Ивана Грозного. В общем, «англичанка» неровно дышит к нашим правителям – вот пришел черед и Сталина, обыгравшего даже их великого Черчилля. Сталина, который вместе с Рузвельтом «валил» Британскую империю. Сталина, которого хоть мертвого, но пнуть надо.

Ианнуччи рассказывает, что, когда ему предложили снять этот фильм, он так загорелся, что прочел множество исторической литературы, включая воспоминания Хрущева, специально ездил на дачу Сталина в Кунцево, смотрел хронику тех лет, в том числе и сьемки похорон генералиссимуса... Но в его фильме расстреливают толпу на похоронах, заживо сжигают Берию на глазах членов Политбюро – и это не считая постоянных скабрезных и пошлейших шуток и реплик, которые отпускают герои его фильма, «соратники вождя». Это треш и угар, который невозможно оценить как тонкий юмор.

Да и невозможно уклониться от ответа на очевидный вопрос: а кто учит нас смеяться над своим прошлым? Англичане – которые действительно обладают прекрасным чувством юмора, так что у них нужно учиться в том числе и самокритике, говорят нам. Да, замечательно, конечно – наверное, у них множество фильмов про собственную историю XIX–XX веков, в которой сатирически изображаются видные политики или монархи? Что, нет ни одного?

Это, наверное, потому, что все они были чрезвычайно человеколюбивы, умны, порядочны – не чета этим русским варварам? Ну а то, что Черчилль готов был закидать СССР американскими ядерными бомбами – ну так в борьбе за торжество демократического миропорядка на что только не пойдешь. Но Черчилля изображают героем в каждом из фильмов, которых с каждым годом становится все больше.

Вот и на днях у нас вышел в прокат последний из черчиллевских – «Темные времена», где премьера играет Гэри Олдмен. Вместо того, чтобы снять черную комедию – опять фильм про великого и гениального вождя всея Британской империи. Ну да, это герцог Мальборо, а не эти дикари. Как сказал в одном из интервью Ианнуччи, «русские, которые посмотрели фильм в Великобритании, писали мне: «Это правда, веселая, но правда!»

Большая ошибка жителей Лондона считать тех, кто приехал к ним из России, русскими. И еще большая – ориентироваться на них в своих попытках «понять Россию». Ничего, кроме позора и неловкости, не получится.