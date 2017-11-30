Прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» отозвано

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина», так как в картине были выявлены признаки «идеологической борьбы», сообщила и. о. директора Департамента кинематографии Ольга Любимова.

«Прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» отозвано», – передает ТАСС слова представителя Минкультуры.

В понедельник прошел общественный просмотр ленты. Деятели кино, депутаты Госдумы, члены общественного совета при Минкультуры и представители РВИО посмотрели фильм. Глава Общественного совета Юрий Поляков заявил, что в «Смерти Сталина» нашли признаки «идеологической борьбы».

Поляков утверждает, что никто «не высказался в поддержку этого фильма как художественного, исторического произведения».

На ваш взгляд Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи? Да

Нет



В итоге режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и другие деятели культуры и политики обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма.