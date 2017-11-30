Михалков и Бортко попросили отозвать прокатное удостоверение у «Смерти Сталина»

Режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и другие деятели культуры и политики подписали обращение к министру культуры Владимиру Мединскому, попросив временно отозвать прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина».

Авторы письма сообщили, что в рамках предпремьерного показа посмотрели ленту «Смерть Сталина» 22 января, и у них «сложилось впечатление, что мало того, что это произведение с очень плохо играющими актерами, небрежными и неправдивыми декорациями, фильм – это еще и пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы «комедия», очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм».

Подписавшие письмо также усмотрели в трейлере фильма «оскорбительное отношение к государственному гимну страны». Кроме того, они полагают, что выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы является оскорбительным для всех, «кто там погиб и (…) кто еще остался в живых».

Мединского попросили провести дополнительную юридическую экспертизу фильма на предмет соответствия законодательству России и временно отозвать прокатное удостоверение у этой картины, передает ТАСС.

Обращение, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Владимир Бортко, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонил Слуцкий, режиссер Никита Михалков, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев, актер Александр Галибин, председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук.

На ваш взгляд Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи? Да

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Ранее сообщалось, что группа юристов Министерства культуры России просит главу ведомства Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у картины «Смерть Сталина», премьера которой намечена на 25 января.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о фильме «Смерть Сталина» и причинах, по которым премьеру этой ленты могут перенести на лето.