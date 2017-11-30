Песков прокомментировал просьбы об отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о фильме «Смерть Сталина» и причинах, по которым премьеру этой ленты могут перенести на лето.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Минкульта перенести премьеру фильма на лето из-за 75-летия битвы под Сталинградом, Песков заявил, что «не в курсе этого».

«В данном случае это абсолютная прерогатива Министерства культуры, но чем это вызвано, я сейчас вам не могу сказать: просто не обладаю информацией... Я не знаю, что это за картина», – сказал пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник стало известно, что группа юристов Министерства культуры России просит главу ведомства Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у картины «Смерть Сталина», премьера которой намечена на 25 января.

По мнению юристов, фильм «направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма», передает ТАСС.

Кроме того, авторы обращения уверены, что образы некоторых исторических личностей, в частности, маршала Георгия Жукова, представлены в искаженном виде. «Жуков представлен просто воинствующим клоуном – а это, между прочим, выдающийся полководец, талантливый стратег, маршал Советского Союза, во многом благодаря руководству которого наша армия победила в Великой Отечественной войне», – подчеркивается в обращении.

Юристы считают, что «фильм сделан для того, чтобы извратить, исказить прошлое нашей страны», и просят Мединского «как историка, да и просто как гражданина лично внимательно посмотреть этот фильм и принять ... единственно верное решение – не допустить его показ в России».

Выход на российские экраны британской сатирической комедии Армандо Яннуччи «Смерть Сталина», снятой по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, запланирован на 25 января. Мировая премьера состоялась в сентябре 2017 года. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.