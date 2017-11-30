Жириновский придумал способ отомстить британцам за «Смерть Сталина»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал запрет в России фильма «Смерть Сталина»

По мнению Жириновского, не нужно запрещать западные фильмы, высмеивающие Россию, так как цензура приводить к обратному эффекту и привлекает к ним излишнее внимание.

«Зачем повторять эти ошибки? Почему вместо запрета «Смерти Сталина» не привлечь русских талантливых кинематографистов, чтобы сделать ироничную комедию, которая высмеяла бы ошибки британцев? Например, была наша комедия «Больше Бена», которая жестко высмеяла порядки в британском обществе. Есть и другие поводы. Например, исторический крах Британской империи. Огромная сверхдержава превратилась в группу островов», – написал Жириновский в своем Telegram.

Среди возможных тем для высмеивания британцев политик назвал «вековое угнетение ирландев», странную гибель принцессы Дианы, распутную жизнь принца Гарри и Brexit.

«Снимай – не хочу. Но вместо этого мы пытаемся просто закрыть глаза на все, что нам не нравится, изолироваться», – добавил Жириновский. Он также напомнил о фильме «Матильда» и балете «Нуреев», война против которых привела лишь к аншлагам.

Во вторник стало известно об отзыве прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина». Ранее режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и другие деятели культуры и политики подписали обращение к министру культуры Владимиру Мединскому, попросив временно отозвать прокатное удостоверение британского фильма.

Ранее сообщалось, что группа юристов Министерства культуры России просит главу ведомства Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у картины «Смерть Сталина», премьера которой была намечена на 25 января.

Напомним, в конце декабря Жириновский зарегистрировался в качестве кандидата в президенты на выборы в 2018 году. На должность президента России также претендует множество кандидатов, среди которых Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.