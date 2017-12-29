Жириновского зарегистрировали кандидатом в президенты

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский зарегистрирован Центральной избирательной комиссией (ЦИК) в качестве кандидата в президенты России.

«ЦИК РФ постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского, 1946 года рождения, выдвинутого политической партией «Либерально-демократическая партия России», - цитирует РИА «Новости» принятое в пятницу постановление ЦИК.

Политик стал первым официально зарегистрированным претендентом на пост главы государства.

Ранее Жириновскому разрешили открыть избирательный счет.

В своей предвыборной программе лидер ЛДПР, который выдвигается на этот пост в шестой раз, пообещал, в частности, перекрасить Кремль в белый цвет, вернуть «имперский» флаг и гимн «Боже, царя храни».

Выборы пройдут 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.