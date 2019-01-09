ПАСЕ посоветовала включить в российскую делегацию представителей шести полов

В числе рекомендаций ПАСЕ по созданию российской делегации стало деление ее участников на шесть полов, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Наши коллеги из Парламентской ассамблеи Совета Европы направили нам приглашение, в котором указали на необходимость тщательнейшего подхода к составу делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо вам известным, так и с менее, может быть, известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть», – сказал Толстой, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в Госдуме будут изучать и анализировать эти критерии.

По словам Толстого, российский парламент в течение недели сформирует позицию по участию России в ПАСЕ.

«Мы считаем, что нынешняя ситуация, которая сложилась вокруг российской делегации в Совете Европы, недопустима и неприемлема. Мы будем продолжать консультации, в течение недели дадим ответ на предложение наших коллег», – отметил вице-спикер.

Осенью 2018 года спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил выхода России из ПАСЕ.

Перед этим генсек СЕ Торбьерн Ягланд предупреждал, что членство России в организации будет прекращено, если она не возобновит платежи в бюджет организации в 2019 году.

Россия прекратила платежи в знак протеста против лишения голоса в ПАСЕ.