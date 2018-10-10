Совет Европы пригрозил России исключением

Если Россия не восстановит платежи в Совет Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах организации будет прекращено, заявил генсек СЕ Торбьерн Ягланд, не исключив полный выход России из организации.

Генсек заявил, что устав позволяет накладывать дополнительные санкции на государство, которое отказывается от выплаты членских взносов. России грозит прекращение участия в ПАСЕ и в комитете министров СЕ – исполнительном органе организации, сообщает «Европейская правда».

Он заявил, что эти санкции нужно будет наложить, если Россия не заплатит членские взносы.

«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью», – заявил он.

Он назвал недопустимой ситуацию, когда одна страна не платит взносы, так как «нельзя быть наполовину членом, наполовину нет».

Ягланд заявил, что в результате конфликта Россия может вообще покинуть организацию.

При этом в случае выхода России он предложил изменить бюджет организации.

Между тем спикер Совфеда Валентина Матвиенко говорила, что в России зреет решение о выходе из Совета Европы. Страна приостановила работу в ПАСЕ и выплату взносов в организацию, вернуться в ПАСЕ Россия может, если Ассамблея отменит санкционные статьи по полномочиям делегаций.