Объявлено о возможном выходе России из Совета Европы

В России зреет решение о выходе из Совета Европы, заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко.

«У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне», – обратилась она к председателю ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, передает ТАСС.

Она отметила, что Москва заинтересована в Совете Европы и его укреплении как «универсальной панъевропейской организации» с уникальными и традиционными механизмами. Эта организация должна обеспечивать «единство гуманитарно-правового пространства от Антарктики до Тихого океана».

«В то же время мы оцениваем ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы как критическую», – добавила Матвиенко.

Москва ставит под сомнение легитимность ряда решений Парламентской ассамблеи и теряет интерес к работе в составе ПАСЕ, добавила Матвиенко.

Напомним, Россия временно приостановила работу в ПАСЕ и выплату взносов в организацию. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявлял, что Россия может вернуться в ПАСЕ, если Ассамблея отменит санкционные статьи по полномочиям делегаций.