Володин не исключил выхода России из Совета Европы

Россия не исключает выхода из Совета Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если говорить о Парламентской ассамблее Совета Европы, это не Европа», – приводит его слова «Вести.ru».

Он подчеркнул, что речь идет о «возможности для европейских стран обсуждать общие проблемы», быть услышанными, но «сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы, как это ни парадоксально, возможности такой не дает».

Володин пояснил, что проблема заключается в отсутствии поправок в регламент ПАСЕ о запрете дискриминации национальных делегаций, передает «Интерфакс».

Он отметил, что без российского участия уже избрано свыше «половины судей европейского суда».

В качестве альтернативной площадки для межпарламентского диалога рассматривается совещание спикеров парламентов Евразии.

В среду генсек СЕ Торбьерн Ягланд уже предупредил, что если Россия не возобновит платежи в бюджет организации в 2019 году, то ее членство в ней будет прекращено. Глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков заявил, что Россия должна готовиться к выходу из Совета Европы.