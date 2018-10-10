Взгляд
12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
Разделы

Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
Перейти а раздел…

Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Евгений Разумный/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
Перейти а раздел…

Константинополь признает украинских раскольников по «бандеровской» схеме

Филарет и Порошенко уверены, что добились своегоФото: facebook.com/petroporoshenko
Петр Порошенко объявил: Украина уже получила томос от Константинопольского патриарха. Это едва ли не единственная из многих опасных сенсаций, еще не получившая официального подтверждения в Константинополе. Остальное оказалось правдой: Вселенский патриархат снял анафему с «патриарха»-раскольника Филарета. Константинопольский синод отменил решение 17-го века о передаче Киевской митрополии в РПЦ. Что дальше? Подробности...
Перейти а раздел…

Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
Перейти а раздел…

Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
Перейти а раздел…

Девушки с Первого канала из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ нападают дикие орангутанги на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. А вам не кажется, что туда надо еще разок поехать и объяснить товарищам, что идея себя изжила и пора прекращать этот балаган, который стране не дает вообще ничего? Подробности...

Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Почему водка в России больше, чем напиток

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Доступной для русского народа водка стала с началом импорта дешевого немецкого картофельного спирта. От этого один шаг до конспирологии, столь любезной нашему человеку, особенно – под ту самую водку. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Как сильно Россия зависит от доллара

    Как стать губернатором в России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Роскосмосе назвали возможную причину столкновения ступеней «Союза»
          Названы новые сроки пилотируемого полета на МКССмолов предложил дать Кокорину и Мамаеву возможность загладить винуРПЦ пообещала дать жесткий ответ КонстантинополюРоссия отказала Белоруссии в поставках нефтепродуктов
          Кокорина и Мамаева доставили в «Бутырку»Эстонским учителям разрешат обыскивать школьниковРаскрыты данные о числе стоящих на вооружении России Су-35Глава МИД Венгрии заявил о достижении Украиной «ужасающего дна»
          США приняли решение об использовании услуг Роскосмоса по доставке астронавтов на МКСРПЦ за границей оценила решение Константинополя о снятии анафемы с раскольников«Майкл» уничтожил базу ВВС СШАУкраине предсказали сто лет экономического отставания от соседей

          московский завод «Авангард»


          Стало известно, как крали деньги у производителя ракет для С-300

          прожиточный минимум


          Лидер партии пенсионеров раскритиковал саратовского министра за слова о «сбалансированном питании»

          союз спецслужб


          «Пятиглазый» альянс контрразведок займется противодействием России и Китаю

          Видео

          зенитно-ракетный комплекс


          Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

          армия и вооружение


          Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

          общественное мнение


          Почему украинцы стали лучше относиться к россиянам

          черное золото


          Почему России не нужна нефть по 100 долларов

          репортаж газеты Взгляд


          Как болельщики едва не сорвали встречу Нурмагомедова в Махачкале

          «новая тактика»


          Ирина Алкснис: Почему Запад все чаще проигрывает России, которая обладает меньшими ресурсами

          «Капитуляция перед Москвой»


          Андрей Бабицкий: Трамп избавляется от бескомпромиссного критика путинского режима

          «Главное достижение Сороса»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Если народ смеется над морализатором, значит, освобождение началось

          на ваш взгляд


          Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?

          Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

          Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусов   12 октября 2018, 11:06
          Фото: Евгений Разумный/ТАСС
          Текст: Никита Коваленко

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ.

          В среду генсек СЕ Торбьерн Ягланд предупредил, что если Россия не возобновит платежи в бюджет организации в 2019 году, то ее членство в ней будет прекращено. Это произошло на следующий день после голосования в ПАСЕ по резолюции об изменении правил отстранения от работы национальных делегаций. Резолюция позволила бы России вернуться, хотя название страны там даже не упоминалось.

          Голосование не обошлось без бурных протестов украинцев. Один из украинских делегатов, выступая, даже надел резиновые перчатки, заявив, что Россия могла отравить зал. «Мы находимся не на театральных подмостках, так что использовать различный реквизит для переодеваний не нужно», – сделала ему замечание председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскъе.

          Любопытно, что на стороне России вдруг выступила и глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, председательствующая в Комитете министров Совета Европы. Она поддержала выводы юридических советников ПАСЕ о незаконности санкций, наложенных в ассамблее на Россию, и призвала добиваться возвращения российской делегации.

          Как известно, санкции против российской делегации в ПАСЕ были введены в апреле 2014 года, после присоединения Крыма. В июне прошлого года Россия объявила о приостановке уплаты взносов в бюджет СЕ до полного и безоговорочного возобновления полномочий своей делегации.

          О том, каким может быть сценарий возвращения России в ассамблею, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал глава российской делегации в ПАСЕ сенатор Алексей Пушков.

          ВЗГЛЯД: Алексей Константинович, как вы оцениваете угрозу Ягланда исключить Россию? Ведь у него репутация тайного «симпатизанта» России.

          Алексей Пушков: Генеральный секретарь Совета Европы должен соблюдать его устав, а по уставу, если страна не платит часть взносов, то Совет Европы вправе поставить вопрос о ее исключении.

          Да, Ягланд известен как сторонник возвращения России в ассамблею, именно поэтому украинская сторона его неоднократно обвиняла в проведении интересов Кремля. Он явно понимает, что без России Совет Европы превращается в ущербную организацию. 

          Я отношусь к этому предупреждению как к жесту отчаяния. Ягланд, очевидно, надеялся на голосование в ПАСЕ во вторник по изменению регламента в части, касающейся полномочий национальных делегаций, и по докладу, в котором предлагалось восстановить ряд полномочий России в ПАСЕ.

          Это была попытка компромисса со стороны тех, кто считает, что нужно создать ситуацию, при которой Россия сможет вернуться в организацию. В частности, предусматривалась возможность голосования членов нашей делегации в ПАСЕ за генерального секретаря Совета Европы, а эти выборы пройдут в 2019 году.

          Но компромиссное предложение было подвергнуто очень большой критике антироссийским лобби, наиболее активна была украинская делегация, а также делегации Польши, Великобритании и некоторых других. В итоге вопрос перенесли на будущую сессию. Значит, санкции сохраняются и у России нет возможности вернуться в ПАСЕ в 2019 году.

          Здесь дело не в Ягланде. Мы заняли принципиальную позицию, что если мы не участвуем в работе ПАСЕ из-за санкций, то мы и не платим часть нашего взноса в Совет Европы. Вот откуда этот конфликт.

          ВЗГЛЯД: Каким оказались итоги голосования за и против России?

          А. П.: Антироссийское лобби очень активное, оно действует громогласно, мотивация у них очень высокая. Они шумные, заметные, устраивают всякие провокации. Сил сторонников возвращения России в ПАСЕ не хватает для того, чтобы переломить действия лобби.

          В результатах голосования не такая большая разница. Разница голосов в 20–30, не больше. Сто человек проголосовало за то, чтобы перенести рассмотрение доклада на будущее, а это означает блокирование возвращения России. Примерно 80 человек проголосовали за то, чтобы доклад был принят на этой сессии. Разрыв был небольшой, 15–20%, но тем не менее, этого хватает антироссийскому лобби, чтобы блокировать возвращение России.

          Мы сейчас на полных парах движемся к прямому конфликту. Ягланд уже заявил, что неуплата взносов до июня будет означать создание ситуации, при которой может быть поставлен вопрос об исключении России. У нас осталось 7–8 месяцев для решения этого вопроса.

          Мы должны юридически и психологически готовиться к возможности выхода из Совета Европы. Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас оттуда исключат. Это должен быть российский выбор, не Совет Европы должен это решать.

          В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы. Такое решение было принято российским руководством. Сейчас, если возникает ситуация, которая угрожает нам исключением, нам надо решить, хотим ли мы оставаться. Мы не можем делегировать это решение Совету Европы, мы должны принять его сами.

          ВЗГЛЯД: Что потеряет Россия в таком случае?

          А. П.: Последствия могут быть как позитивными, так и негативными.

          Позитивная сторона будет состоять в том, что мы уйдем с площадки, на которой, за исключением коротких периодов, Россия должна была постоянно отбиваться, защищаться, оправдываться. Это не ООН, это гораздо менее благоприятная для нас площадка. И это даже не ОБСЕ, потому что в ОБСЕ присутствует много стран бывшего СССР: и Армения, и Азербайджан, и Белоруссия, и Казахстан, и Узбекистан, с которыми мы можем выступить совместно по каким-то вопросам.

          В ПАСЕ другая ситуация. Там доминируют страны Евросоюза и те, кто хочет вступить в Евросоюз. Кандидаты на вступление в Евросоюз иногда более жестко настроены к России, чем даже некоторые страны Евросоюза, пытаются доказать, что они большие католики, чем сам папа римский. Россия там остается объектом постоянных нападок – больше, чем какое бы то ни было государство. Уходя с этой площадки, мы просто снимаем возможности постоянно использовать Россию в качестве объекта для дискриминации. Это первое позитивное последствие.

          Второе заключается в том, что мы не будем больше связаны теми обязательствами, которые мы давали, вступив в Совет Европы. В силу нашего членства в Совете Европы введен мораторий на смертную казнь. Если мы уйдем, вопрос о смертной казни будет чисто внутрироссийским вопросом. То есть расширяется зона нашей внутренней юрисдикции.

          Зал заседаний ПАСЕ (Vincent Kessler/Reuters)
          Зал заседаний ПАСЕ (Vincent Kessler/Reuters)

          Третье позитивное последствие: нельзя будет использовать Европейский суд по правам человека в политических целях против России. Туда периодически обращаются различные фигуры, которые пытаются поддержать свои претензии к РФ: там рассматривалось дело ЮКОСа и целый ряд других дел. Мы больше не будем в зоне его юрисдикции.

          А отрицательные последствия лежат прежде всего в сфере политической. Сейчас – при всех наших конфликтах с Советом Европы – мы остаемся частью этой панъевропейской организации. Все государственные устройства, кроме Белоруссии, входят в Совет Европы. Мы, будучи европейской державой, окажемся вне этой исторически утвердившейся на европейском континенте организации, которая действует с конца 40-х годов.

          Между нами и политической Европой проляжет еще одна линия раздела. Мы не будем участвовать в некоторых программах Совета Европы, в которых участвовали Минкульт, Минюст и другие структуры. Мы не будем больше в представительстве региональных и местных властей, где обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества между региональными властями.

          То есть это сократит в некоторой степени наше взаимодействие с европейскими государствами. Но при этом по факту Россия остается важнейшей европейской страной, все дипломатические контакты сохранятся, переговоры сохранятся, взаимодействие по необходимым вопросам сохранится. Но произойдет сужение политического поля взаимодействия с Европой.

          Допускаю, что минусы не настолько велики, чтобы они нас удержали от выхода, если мы решим, что оставаться в этой организации на птичьих правах для великой державы, такой как Россия, неинтересно.

          ВЗГЛЯД: А что потеряет ПАСЕ от выхода России?

          А. П.: Совет Европы потеряет взнос 32 млн евро. Мы – один из пяти основных плательщиков в его бюджет. Это будет сильный финансовый удар. Уже сейчас, при том, что мы не платим только часть взноса, у Совета Европы дефицит бюджета в 18 млн евро. Наш полный уход будет означать потерю одного из пяти основных плательщиков. Турция ушла из основных плательщиков из-за той же критики, которой она подвергается в Совете Европы.

          Но ПАСЕ понесет и политический ущерб, потому что в ней не будет представлена Россия. Это будет организация, представляющая депутатов только части Европы. Это первое. Во-вторых, ПАСЕ лишится возможности влиять на Россию. Сейчас они принимают резолюции, которые нам предлагают выполнять. Оказывают на нас политическое давление. Но принимать резолюции в отношении отсутствующего государства абсолютно бессмысленно.

          ПАСЕ превратится, на мой взгляд, в маргинальную европейскую организацию.

          Там будут обсуждаться вопросы школьного образования в Молдавии и нарушения прав заключенных в каких-то отдельных странах, но она уйдет из зоны большой политики.

          Там, где Россия – там большая политика. В ООН – большая политика. «Большая семерка» очень сильно проиграла от ухода России, а «Большая двадцатка» стала более интересной. То же самое произойдет с ПАСЕ. Она перестанет представлять широкий интерес. Это будет этакий форум нескольких крупных и преимущественно маленьких государств Европы. В ПАСЕ пока еще не поняли, что значительная часть ее репутации зависит от присутствия России. Как только Россия уйдет, ПАСЕ станет практически никому не интересна.

          ВЗГЛЯД: Как вы расцениваете то, что устроила украинская делегация? Резиновые перчатки, распевание гимна перед журналистами, была еще шуточная резолюция (кстати, под ней подписались несколько стран) с требованием костюмов химзащиты для депутатов ПАСЕ.

          А. П.: Как очередную украинскую клоунаду. Я помню пример безобразного поведения украинских делегатов, криков, истерических воплей, топанья ногами и прямого оскорбления российской делегации. Я потребовал от председателя ПАСЕ Анны Брессёр принять меры. Она ограничилась общим призывом жить дружно и не нарушать правил поведения в зале.

          Руководство ПАСЕ давно должно уже было бы принять санкции к украинской делегации. Но поскольку оно этого не делает, то вот получили костюмы химзащиты и белые перчатки. Украина, я думаю, показывает ПАСЕ, что на самом деле эта организация превратилась в политический цирк.

          ВЗГЛЯД: Как бы выглядел оптимистичный сценарий российского возвращения в ПАСЕ?

          А. П.: Если в начале следующего года ПАСЕ проголосует за отказ от принципа ограничения полномочий национальных делегаций, на чем мы настаиваем, в этом случае применить к нам санкции больше будет невозможно. Тогда мы теоретически могли бы вернуться в ПАСЕ в 2020 году. Допускаю, тогда можно было бы обсудить с руководством Совета Европы и проблему финансового взноса.

          Но это только в том случае, если будет выполнено требование России не просто о снятии с нас санкций, а вообще об исключении практики санкций, ограничивающих полномочия национальных делегаций. Но на сегодня такой сценарий очень маловероятен.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............