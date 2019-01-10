ПАСЕ ответила на заявление о «шести полах» в российской делегации

В Парламентской ассамблее Совета Европы заявили, что не требовали от российской делегации деления на шесть полов.

«Речь не шла о шести полах», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

В ПАСЕ сказали, что в письме российской стороне говорилось лишь о «сбалансированном представительстве женщин и мужчин», то есть «в той же пропорции, что и в национальном парламенте».

Подчеркивается, что России направлено «стандартное» письмо, которое «присылают каждый год» в соответствии с правилом ассамблеи.