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5 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США

Реджеп Эрдоган понимает, что Турция нужна НАТО больше, чем НАТО ТурцииФото: Le Pictorium/BarcroftMedia/ТАСС
Президенту Турции второй раз за последние годы выдвигает ультиматум великая держава. На этот раз от него требуют выбрать между НАТО и Россией. Но если в прошлый раз Эрдоган мог выполнить зарубежные требования без потери лица, то сейчас у него нет такой возможности. В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным, а сейчас он не может, да и не хочет принять требования Вашингтона. Подробности...
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Что нужно исправить в новом Ил-112В

Новому самолету предстоит долгий путь доработокФото: Армен Гаспарян/Пресс-служба ПАО "Ил"/ТАСС
Спустя несколько дней после первого полета нового российского военно-транспортного самолета выясняется, что он не произвел должного впечатления на заказчика. Минобороны недовольно целым рядом параметров Ил-112В. Что именно нуждается в исправлении и будет ли в итоге вовсе сорван выпуск этого столь нужного ВВС самолета? Подробности...
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«Новый Каддафи» одерживает странную победу в Ливии

Наступление армии Хафтара выглядит серьезно, но проходит без боевФото: Ahmed Jadallah/Reuters
Россия не оказывает поддержки фельдмаршалу Халифе Хафтару, который уже берет, причем без штурма, столицу Ливии Триполи. Ливийское правительство, которое особо ничего не контролировало, но было признано ООН, бежало за границу. Победа Хафтара кажется очевидной, однако сможет ли фельдмаршал удержать власть? На какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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В России есть свои Зеленские и Трампы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...

Молодёжь хочет уехать? Все не уедут!

Антон Крылов, журналист
Советская идиотская привычка считать эмигрантов «предателями» иногда даёт дурацкие рецидивы, но от этой привычки один шаг до объявления «продавшими Родину» тех, кто носит джинсы или ездит на иномарках. Подробности...
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«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка

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Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...
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            Александр Грушко: В Совете Европы число здравомыслящих возрастает

            Александр Грушко «во многом разделяет» требования генсека СЕ Турбьерна Ягланда   5 апреля 2019, 19:45
            Фото: Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС
            Текст: Юрий Зайнашев

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            «Если мы посмотрим на любой национальный парламент, то там никому же в голову не приходит после выборов вдруг рассматривать полномочия отдельных партий на основе их политических убеждений», – заявил газете ВЗГЛЯД замглавы МИДа Александр Грушко, комментируя призыв руководства Совета Европы восстановить наконец права российской делегации в ПАСЕ.

            Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в пятницу выступил за полное восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Схему выхода из кризиса он изложил в своем ежегодном послании, опубликованном в пятницу.

            Ягланд оговаривается, что соглашение, основанное на этих принципах, могло бы способствовать снижению напряженности на нашем континенте, и добавив, что возвращение российской делегации в ПАСЕ не будет означать изменение позиции по ситуации с Крымом.

            Однако генсек подчеркнул, что лишение права голоса национальной делегации возможно лишь в случае полного исключения страны из Совета Европы в случае применения статей 7 и 8 устава организации.

            В этой связи генсек предлагает следовать четырем принципам. «Каждый должен обладать одинаковыми правами, чтобы участвовать и быть в полной мере представленным в двух уставных органах», – гласит первый пункт, сообщает ТАСС. Во втором подчеркивается, что право голоса делегации – «это не опция, а, скорее, а обязательство». Третий принцип гласит, что «все страны-участницы обязаны добросовестно сотрудничать» с Советом Европы и его организациями, а четвертый – что все должны своевременно платить взносы.

            Ягланд указал на нарушение Россией обязательств по своевременной уплате взносов. Однако, как известно, Россия перестала платить как раз по той причине, что ее делегацию лишили права голоса в Ассамблее.  

            В феврале в украинской делегации в ПАСЕ с тревогой сообщили, что российское лобби в Ассамблее запустило сценарий с целью добиться восстановления прав делегации Москвы. При этом позицию самого Ягланда Береза также назвал «пророссийской».

            Напомним, что ранее Ягланд не исключал, что уже в июне Россия будет исключена из ПАСЕ, если страна не начнет платить свои взносы. «Если они хотят Россию исключить из Совета Европы, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами», -заявил в ответ глава нашего МИДа Сергей Лавров.

            О том, сохраняются ли еще шансы на сохранение России в ПАСЕ после июня, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал заместитель Лаврова Александр Грушко.

            ВЗГЛЯД: Александр Викторович, как вы оцениваете заявление Ягланда?

            Александр Грушко: Позиция Российской Федерации хорошо известна. Мы последовательно выступаем за любые усилия, направленные на преодоление системного кризиса Совета Европы.

            Прежде всего, это касается устранения вопиющих противоречий между уставными правами обязательств государств-участников и регламентами процедур Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы видим, что в последнее время в Совете Европы число здравомыслящих возрастает. Речь уже идет не только о восстановлении в полном объеме прав российской делегации в ПАСЕ, а о самой жизнеспособности этой организации. Статья первая устава гласит, что организация создается в целях укрепления единства европейских народов.

            Поэтому любые попытки вводить какие-то дискриминационные режимы в отношении любых национальных делегаций противоречат этой фундаментальной цели, ради которой, собственно, в 49-м году и создавался Совет Европы. И мы убеждены в том, что те, кто искренне заботится о том, чтобы сохранить Совет Европы в качестве одной из основ современной европейской архитектуры, приложат все усилия, чтобы преодолеть этот кризис путем устранения этого вопиющего противоречия.

            В данном случае мы во многом разделяем то, что заявляет генеральный секретарь господин Ягланд.

            ВЗГЛЯД: Возрастет ли теперь вероятность того, что в июне Россия все-таки останется?

            А.Г.: Мы надеемся, что процессы, которые сегодня происходят в совете министров Совета Европы и в ПАСЕ, позволят выйти на искомые решения. Это позволит, как я уже говорил, устранить это противоречие. С другой стороны, это позволит нашей делегации вернуться к нормальной работе в ПАСЕ на основе полного объема полномочий.

            ВЗГЛЯД: В украинской делегации опасаются, что в ближайшие месяцы пророссийски настроенные депутаты предложат ПАСЕ реформировать «санкционный механизм», позволив России в июне восстановить свои права.

            А.Г.: Это какие-то мелочи. Но календарь работы для нас понятный. Да, в мае предстоит сессия комитета совета министров Европы на министерском уровне. А в июне должна состояться очередная сессия ПАСЕ, на которой должен быть избран генеральный секретарь.

            Я напомню, что к сегодняшнему дню в результате незаконных ограничений, которые были введены в отношении российских парламентариев, 27 из 47 судей ЕСПЧ были избраны без участия российской делегации. Комиссар по правам человека Дуня Миятович тоже была избрана без российской поддержки. А в июне предстоят выборы генерального секретаря.

            Я уверен в том, что большинство в Совете Европы понимает, что без разрешения кризиса ситуация будет только усугубляться. Это может привести к печальным последствиям для Совета Европы.

            ВЗГЛЯД: Потребуются ли технические поправки в устав Совета Европы, чтобы Россию успели все же оставить?

            А.Г.: Устав-то как раз не надо менять, потому что устав гарантирует равенство прав и обязательств всех членов Совета Европы. И он, кстати, указывает на то, что центральным органом Совета Европы является комитет совета министров СЕ. Надо изменить регламенты в других органах Совета Европы, в частности, в ПАСЕ, которые противоречат этим базовым уставным принципам.

            Недопустима ситуация, когда ПАСЕ может лишать полномочий делегации по политическим мотивам. Если мы посмотрим на любой национальный парламент, то там никому же в голову не приходит после выборов вдруг рассматривать полномочия отдельных партий на основе их политических убеждений.

            Это вторая проблема, связанная с деятельностью ПАСЕ, потому что в нынешнем виде эти процедуры и регламенты ПАСЕ противоречат принципам парламентаризма. Нельзя наказывать парламентариев за то, что они выражают взгляды своих избирателей, представляют своих избирателей.

            Как нам представляется, в конечном итоге это понимание должно возобладать среди парламентариев, объединенных в Парламентской Ассамблее. Ведь речь в конечном счете идет и о доверии к этому институту, которому устав Совета Европы отводит, кстати, сугубо рекомендательную функцию.


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