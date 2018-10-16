Лавров пригрозил лишить ряд стран радости исключения России из Совета Европы

Глава российского внешнеполитического ведомства предупредил, что если представители ряда стран соберутся исключить Россию из Совета Европы, то «мы такой радости не доставим, уйдем сами».

Лавров в интервью телеканалу Euronews напомнил о существовании базового документа, на основе которого обязаны работать все органы Совета Европы, включая Парламентскую ассамблею (ПАСЕ).

«Это Устав Совета Европы – основополагающий документ, как говорится, императив. В нем записано, что все государства-члены Совета Европы в любом форуме Совета Европы, будь то Парламентская ассамблея, Комитет министров или какой-либо другой орган, пользуются равными правами», – говорится в заявлении Лаврова на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД напомнил, что Россия вступала в Совет Европы исходя из того, что он обеспечивает общеевропейское, универсальное, правовое гуманитарное пространство.

«Те, кто это пространство сейчас просто подорвал путем нарушающих устав нелегитимных действий по лишению российской делегации равных с другими делегациями прав, они, я убежден, знают, на что идут», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

«Если они хотят Россию исключить из Совета Европы, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами», – предупредил глава МИД России.

Министр посоветовал тем, кто понимает всю провокационность этого замысла «очень небольшой, но очень шумной группки стран», поработать с этими странами.

«Потому что ради удовлетворения каких-то амбиций неких политиканов в нескольких столицах Европы разрушать общеевропейскую организацию, я думаю, просто неприемлемо», – подчеркнул глава МИД России.

Лавров также отметил, что «слышал заявления российских парламентариев о том, что если это безобразие будет продолжаться, то Совет Европы сам подпишет себе приговор».

«Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция», – заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, на прошлой неделе Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ. В Госдуме не исключили выхода России из Совета Европы.