Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ

Если Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на январской сессии не примет поправки в устав о защите прав национальных делегаций, то Россия может приостановить свое членство в Совете Европы (СЕ), заявил первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что в случае, если Россия примет решение приостановить свое членство в СЕ, то никакого ущерба для имиджа нашей страны не будет, передает РИА «Новости».

Джабаров отметил, что генсек Совета Европы «зря сделал такое заявление, это их проблемы, а не наши».

«Они хотят кофе пить и зарплату получать за счет нашего взноса, а Россию и на порог не пускать (в ПАСЕ)?» – возмутился сенатор.

Он также отметил, что ничего нового от европейских чиновников не услышал. «Мы предложили изменить устав ПАСЕ, чтобы были полноценно защищены права всех национальных делегаций. Но они забанили наши предложения», – посетовал политик.

Напомним, накануне генсек СЕ пригрозил России исключением в случае, если Москва не возобновит платежи в Совет Европы в 2019 году. В Госдуме в ответ пообещали подумать о замораживании членства в Совете Европы, не дожидаясь, «пока какие-то антироссийские ухари начнут процедуру исключения».