В Госдуме ответили на угрозу генсека СЕ об исключении России

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда касательно исключения России из состава международной организации и ее институтов, включая ПАСЕ.

Слуцкий отметил, что России, учитывая деструктивность СЕ и институтов это международной организации, в первую очередь ПАСЕ, стоит задуматься о замораживании членства в Совете Европы, не дожидаясь, «пока какие-то антироссийские ухари начнут процедуру исключения», передает ТАСС.

Накануне генсек СЕ пригрозил России исключением в случае, если Москва не возобновит платежи в Совет Европы в 2019 году.

Напомним, в сентябре в Совфеде объявили о возможном выходе России из Совета Европы. Ранее в Госдуме назвали условия возвращения России в ПАСЕ.