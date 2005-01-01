Шарий: Украинский депутат Береза получил хорошую оплеуху от немцев в ПАСЕ

«Утром я общался с немецкими коллегами, и они мне подтвердили, что инцидент имел место», – заявил газете ВЗГЛЯД медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя жалобы украинского делегата в ПАСЕ Борислава Березы на оскорбления от немецких коллег.

«Борислав Бляхер (по данным украинских СМИ, это настоящая фамилия Борислава Березы – прим. ВЗГЛЯД) является радикалом и «правосеком» лишь в воображении российских СМИ. Он и другие делегаты от Украины в ПАСЕ просто ведут себя как быдло», – считает Шарий.

«Утром я общался с немецкими коллегами, и они мне подтвердили, что инцидент имел место и что немецкие депутаты действительно возмущены поведением украинских делегатов. Причем там не просто депутаты, а представители немецкой правящей партии», – подчеркнул журналист.

Член украинской делегации в ПАСЕ, бывший глава информационного отдела «Правого сектора*», а ныне депутат Рады Борислав Береза пожаловался на грубые ругательства со стороны немецких коллег. Береза заявил: предлагаемые изменения в регламент ПАСЕ помогут российской делегации вернуться в Парламентскую ассамблею. Украинцы потребовали от делегации ФРГ ответить, что важнее – «деньги или принципы». Ответные высказывания руководителя немецкой делегации Андреаса Ника можно было сравнить с поведением «гопоты», заявил Береза. Добавим, что в январе именно Береза в ПАСЕ толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву.

По словам Шария, «можно терпеть шутов определенное время, но когда шуты начинают размахивать руками и проливают на тебя вино, когда они вжились в роль что-то решающих людей, когда они приходят в костюмах химзащиты – они воспринимаются всеми, как шуты, которым нужно дать под одно место».

«Я против возвращения российской делегации в ПАСЕ из-за моей позиции по Крыму, но Береза и компания получили хорошую оплеуху от немцев, и это не последняя их оплеуха, потому что они ведут себя как клоуны, которые забыли, что им надо знать свое место. Конечно, их будут оскорблять», – резюмировал Шарий.

Добавим, что Ольга Скабеева, комментируя газете ВЗГЛЯД жалобу Березы, отметила: «Украинская делегация полностью дискредитировала себя. Их поведение, в самом деле – притча во языцех».

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