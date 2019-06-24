Россия возвращается в ПАСЕ победителем

Взгляд
24 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
Разделы

Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
Перейти а раздел…

Призывы НАТО к защите Прибалтики ведут к ее оккупации

НАТО постоянно находит поводы увеличить свое присутствие вблизи РоссииФото: Kacper Pempel/Reuters
Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести? Подробности...
Перейти а раздел…

Новейшие ледоколы решат вековую проблему российского Военно-морского флота

Проектное изображение перспективного ледокола «Лидер»Фото: rosatom.ru
Активное строительство ледокольного флота, которое ведется Россией, чаще всего объясняется чисто коммерческими соображениями. Действительно, Севморпуть способен принести стране гигантские прибыли. Однако многие забывают о еще одном обстоятельстве: новые ледоколы должны помочь России решить чисто военную проблему, которой уже больше ста лет. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем каждому украинцу пообещали по 3 тысячи евро от России

«Каждый украинец пострадал от российской агрессии. Суммы компенсаций – от 3 тысяч евро», информирует организация «Общее дело»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
У граждан Украины собирают паспортные данные, чтобы разделить между ними 3,5 млрд долларов – по 3 тысячи евро на брата. Некая общественная организация сообщает, что эти средства уже арестованы, так что Россия неизбежно расплатится за свои «преступления». Что стоит за этими щедрыми обещаниями? И о каких трех с половиной миллиардах идет речь? Подробности...
Перейти а раздел…

Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
Перейти а раздел…

Кому нужны русские

Дмитрий Юрьев, политолог
Есть только один ответ на вопрос – кому нужны русские? России они нужны. Равно как и Россия нужна русским – здесь и во всем мире. Родной Русский Дом – со всегда распахнутыми для них дверями. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Кибервойны как новая реальность

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Уже давно понятно, что государства можно захватывать без обычного оружия: с помощью одних лишь сетей – как офлайн, так и онлайн. Но, пожалуй, никогда еще о кибервойнах не говорили всерьез и на очень высоком уровне. И вот – началось. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Украину ждет длинная зима

Глеб Простаков, журналист
Альтернативы российскому газу у Украины нет. Это с одной стороны. С другой – затягивается строительство «Северного потока». А значит, договариваться о транзите российского газа в Европу Киеву и Москве все же придется. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые громкие коррупционные скандалы в мировом спорте

    Как обманывают российских автомобилистов

    Обсуждение: 4 комментария

    Честный Взгляд: Путин отвечает за всё

      Перейти а раздел…

      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
      Подробности...

      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
      Подробности...

      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Кора»: Деньги из африканской арфы

        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

          Перейти а раздел…
          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
          • Да

          • Нет

          За последние пять лет ваша жизнь улучшилась или ухудшилась?
          • Улучшилась

          • Ухудшилась

          • Не изменилась

          Вы готовы сортировать отходы перед тем, как выбросить мусор?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал в отставку
            Премьер Франции заявил о возможности отмены антироссийских санкцийРоссийские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовцаМВД Грузии отстранило 10 полицейских из-за разгона митингаДвух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг
            Продлено действие продовольственного эмбаргоУкраина назвала страны - сторонники возвращения России в ПАСЕТелеканал Порошенко полностью показал российский сюжет о любви крымчан к РФПушков высмеял заявление Климкина о встрече Путина и Зеленского на G20
            В Кремле назвали условие отмены принятых к Грузии мерВ Германии разбились два истребителяСоловьев рассказал об «украинской провокации» против российских журналистов в ПАСЕСиловиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»

            обострение ситуации


            МИД предсказал серьезный кризис у границ России

            списки ПАСЕ


            Симоньян назвала плюсы и минусы возможного запрета на въезд в Европу

            простые люди


            Оставшиеся в Грузии российские туристы рассказали, как к ним относятся

            Видео

            спекуляция на горе


            Зачем каждому украинцу пообещали по 3 тысячи евро от России

            провал украинизации


            Украина продолжает говорить по-русски

            нетривиальный способ


            Почему американцы и европейцы не поедут отдыхать в Грузию

            Хваленое гостеприимство


            Кто в Грузии не любит русских

            викторина


            В чём Россия первая в мире?

            Возвращение домой


            Дмитрий Юрьев: Кому нужны русские

            Перманентный кризис


            Глеб Простаков: Украину ждет длинная зима

            Выборочная ненависть


            Соколов-Митрич: Иллюзия грузинской русофобии

            на ваш взгляд


            В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?

            Россия возвращается в ПАСЕ победителем

               24 июня 2019, 19:00
            Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
            Текст: Михаил Мошкин

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Пять лет назад наша делегация в Страсбурге, в ПАСЕ оказалась в изоляции, ее травили с подачи Украины. Сегодня ситуация зеркально изменилась – украинцы возмущаются тем, что они сами попали в изоляцию и их больше никто не слушает. Большинство ПАСЕ уже приняло предварительное решение о восстановлении прав России. Что же заставило Запад впервые с 2014 года сделать шаг назад в конфликте с Москвой?

            «Такой откровенной наглости я не помню за все шесть с половиной лет работы ПАСЕ... Саморазрушение ПАСЕ началось!». Поводом для истеричных заявлений Владимира Арьева, главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, стали решения, которые ассамблея приняла в понедельник.

            Решением руководства ПАСЕ намечено голосование по резолюции, которая (если будет принята) даст право России вернуться к полноценной работе в ассамблее. Нашим депутатам и сенаторам вновь удастся выступать на заседаниях и голосовать за решения ПАСЕ. Российская делегация вылетела в Страсбург, сообщил ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Депутат Толстой возглавил думскую часть делегации в России, которая была недавно восстановлена решением парламентариев.

            «Сегодня вечером должно быть голосование по резолюции, которая отменяет те санкции, которые на сегодняшний день существуют в регламенте ПАСЕ», – рассказал газете ВЗГЛЯД другой думский вице-спикер, Игорь Лебедев, также входящий в делегацию. По его словам, российские парламентарии на 99% уверены в успешном исходе голосования.

            Если члены ПАСЕ утвердят резолюцию, то уже утром во вторник российская делегация подаст заявку о подтверждении своих полномочий, пояснил собеседник. «Мы надеемся, что в ближайшие 24 часа эти полномочия будут подтверждены, тогда мы сможем полноценно принимать участие в ПАСЕ», – отметил Лебедев. Российские депутаты и сенаторы уже настроились на конструктивную работу на европейской площадке. «В среду должны пройти выборы генсека Парламентской ассамблеи, – напомнил Лебедев. – В четверг будет обсуждение ряда интересных резолюций, выступление президента Португалии. Российская делегация получит все права выступать, голосовать, принимать участия в работе и т. д.».

            Впервые с 2014 года, когда нашу страну решили наказать за «крымскую весну» и лишить права участия в ассамблее, ситуация в ПАСЕ и Совете Европы складывается в пользу России. Причем это стало понятно задолго до нынешнего голосования и окончательно прояснилось накануне.

            Многие страны Совета Европы выступают за принятие проекта резолюции, открывающей Москве возможность участия в июньской сессии Парламентской ассамблеи, – сообщил в воскресенье глава одной из политических групп ПАСЕ Тини Кокс. Доклад бельгийского парламентария Петры де Суттер, которые стал предметом обсуждения ПАСЕ в понедельник, был принят большинством голосов в профильных комитетах ассамблеи, сообщил Кокс.

            Неудивительно, что при таком настрое большинство европейских делегатов отбивало попытки меньшинства «заболтать» или вовсе заблокировать возвращение российских парламентариев. «Украинская делегация, вместе с британцами и грузинами начинает борьбу против возвращения украинской делегации», – передавала в «Фейсбуке» «вести с фронта» вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Однако ПАСЕ пресекла попытки блокировать россиян: «прокатили» и обсуждение темы о взносах России в Совет Европы, и обсуждения на сессии ситуации вокруг крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.

            Украинские делегаты с тревогой передавали – в зале кворум, европейских делегатов полный зал. Ирина Геращенко била тревогу: «Европейцы откровенно подыгрывают российскому лобби.

            Запах реванша, не только на Украине, но и в этих стенах. Очень и очень сильный запах реванша».

            «В голове не укладывается, как европейцы собираются вернуть российскую делегацию», – сокрушалась Геращенко.

            Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключил – «правительства тех стран, которые поддерживают и продвигают идею возвращения России в ПАСЕ попросили членов своих делегаций поприсутствовать в зале на сто процентов – для того, чтобы не дать возможность антироссийским силам отвергнуть эту резолюцию, либо не принять ее, либо оттянуть – ввести в волокиту можно любой вопрос».

            Предателями, по оценке киевских посланников, оказались не только делегаты от стран Западной Европы и лично председатель ассамблеи швейцарка Лилиан Паскье, чьего отстранения требовал глава украинской делегации Арьев. Ирина Геращенко обрушилась с критикой и на Владимира Зеленского и команду нового президента Украины. «Раньше в наше совместное отстаивание интересов Украины активно включался президент и его администрация, звоня иностранным коллегам, призывая совместно отстаивать принципы. Сегодня мы фактически остались одни», – жаловалась вице-спикер Рады. В итоге на заседании ПАСЕ вообще не звучала тема Украины, констатировала Геращенко.

            Зато с трибуны ПАСЕ, из уст председателя ассамблеи Лилиан Паскье звучали призывы к примирению. «Наш долг – сделать все для того, чтобы наша организация могла продолжать усилия, направленные на создание более тесного союза между государствами и народами Европы во имя сохранения ценностей, на которых основана наша организация: мир, права человека, демократия, верховенство права», – цитировал Паскье ТАСС.

            «Приятно отметить, что пока здравомыслящему большинству наших коллег-депутатов в ПАСЕ удается противостоять некоторой истеричности небольшого меньшинства», – отметил пристально следивший за дебатами в зале ассамблеи вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

            Впрочем, если ПАСЕ и примет решение в пользу России, то пока рано говорить об устоявшемся позитивном тренде в отношениях России и Европы, отмечает политолог, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

            «Хотя общая атмосфера изменилась по сравнению с тем, что было еще два–три года назад, – заметил Лукьянов в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Все то,

            что говорилось тогда, говорится и теперь, но уже без того пафоса, который был».

            По мнению Лукьянова, вопрос – в чисто прагматическом интересе ведущих европейских стран. «Потому что Совет Европы, если бы Россия оттуда выбыла, потерял бы даже не деньги, о которых часто говорят (они немаловажны, Россия довольно крупный донор, но это не главное)», – отмечает эксперт. Гораздо важнее, что теряет смысл работа Совета Европы без России и Турции – двух стран, которые не входят в ЕС, но их мнение не может не учитывать Евросоюз. «Если таких стран, как Россия и Турция, там не будет, то возникает вопрос о том, чем Совет Европы будет заниматься. Потому что большая стран там – страны ЕС, и они все те вопросы, которые обсуждаются в Совете Европы, могут обсуждать внутри европейских стран», – добавил Лукьянов.

            Остаются страны постсоветского пространства – просто они не настолько значимы и важны, чтобы поддерживать смысл существования столь мощной, большой, громоздкой организации, считает эксперт.

            «Это осознание, что в случае ухода России Совету Европы может быть нанесен фатальный урон, это и сработало. Мы видим, как оказалось, настроения могут измениться очень быстро. И когда они меняются, оказывается возможным то, о чем раньше говорили, что исключено», – сказал Лукьянов.

            Он подчеркнул, что позиция противников – Украины и других стран, не изменилась. Однако раньше говорили «ничего не можем сделать, потому что у нас консенсус», а потом оказалось, что вполне себе можно что-то сделать, отметил Лукьянов.

            «Так что здесь сработала чисто прагматическая задача самосохранения. Это хорошо и для Совета Европы, и для России неплохо. Потому что мы то под Советом Европы понимаем исключительно ПАСЕ, а ПАСЕ на самом деле не самая главная, а просто самая видимая часть работы», – сказал эксперт.

            По его словам, основная часть работы идет с европейскими коллегами в других структурах, в том числе в прямом взаимодействии прокуратуры, министерства юстиции, федеральной службы исполнения наказаний, по вопросам, которые полезны России.

            «Поэтому слава богу, что нашли выход. И теперь стало понятно, что если есть политическая воля, то можно добиться практически чего угодно», – заключил политолог.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............