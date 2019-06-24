Россия возвращается в ПАСЕ победителем

Пять лет назад наша делегация в Страсбурге, в ПАСЕ оказалась в изоляции, ее травили с подачи Украины. Сегодня ситуация зеркально изменилась – украинцы возмущаются тем, что они сами попали в изоляцию и их больше никто не слушает. Большинство ПАСЕ уже приняло предварительное решение о восстановлении прав России. Что же заставило Запад впервые с 2014 года сделать шаг назад в конфликте с Москвой?

«Такой откровенной наглости я не помню за все шесть с половиной лет работы ПАСЕ... Саморазрушение ПАСЕ началось!». Поводом для истеричных заявлений Владимира Арьева, главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, стали решения, которые ассамблея приняла в понедельник.

Решением руководства ПАСЕ намечено голосование по резолюции, которая (если будет принята) даст право России вернуться к полноценной работе в ассамблее. Нашим депутатам и сенаторам вновь удастся выступать на заседаниях и голосовать за решения ПАСЕ. Российская делегация вылетела в Страсбург, сообщил ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Депутат Толстой возглавил думскую часть делегации в России, которая была недавно восстановлена решением парламентариев.

«Сегодня вечером должно быть голосование по резолюции, которая отменяет те санкции, которые на сегодняшний день существуют в регламенте ПАСЕ», – рассказал газете ВЗГЛЯД другой думский вице-спикер, Игорь Лебедев, также входящий в делегацию. По его словам, российские парламентарии на 99% уверены в успешном исходе голосования.

Если члены ПАСЕ утвердят резолюцию, то уже утром во вторник российская делегация подаст заявку о подтверждении своих полномочий, пояснил собеседник. «Мы надеемся, что в ближайшие 24 часа эти полномочия будут подтверждены, тогда мы сможем полноценно принимать участие в ПАСЕ», – отметил Лебедев. Российские депутаты и сенаторы уже настроились на конструктивную работу на европейской площадке. «В среду должны пройти выборы генсека Парламентской ассамблеи, – напомнил Лебедев. – В четверг будет обсуждение ряда интересных резолюций, выступление президента Португалии. Российская делегация получит все права выступать, голосовать, принимать участия в работе и т. д.».

На эту тему

Впервые с 2014 года, когда нашу страну решили наказать за «крымскую весну» и лишить права участия в ассамблее, ситуация в ПАСЕ и Совете Европы складывается в пользу России. Причем это стало понятно задолго до нынешнего голосования и окончательно прояснилось накануне.

Многие страны Совета Европы выступают за принятие проекта резолюции, открывающей Москве возможность участия в июньской сессии Парламентской ассамблеи, – сообщил в воскресенье глава одной из политических групп ПАСЕ Тини Кокс. Доклад бельгийского парламентария Петры де Суттер, которые стал предметом обсуждения ПАСЕ в понедельник, был принят большинством голосов в профильных комитетах ассамблеи, сообщил Кокс.

Неудивительно, что при таком настрое большинство европейских делегатов отбивало попытки меньшинства «заболтать» или вовсе заблокировать возвращение российских парламентариев. «Украинская делегация, вместе с британцами и грузинами начинает борьбу против возвращения украинской делегации», – передавала в «Фейсбуке» «вести с фронта» вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Однако ПАСЕ пресекла попытки блокировать россиян: «прокатили» и обсуждение темы о взносах России в Совет Европы, и обсуждения на сессии ситуации вокруг крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.

Украинские делегаты с тревогой передавали – в зале кворум, европейских делегатов полный зал. Ирина Геращенко била тревогу: «Европейцы откровенно подыгрывают российскому лобби.

Запах реванша, не только на Украине, но и в этих стенах. Очень и очень сильный запах реванша».

«В голове не укладывается, как европейцы собираются вернуть российскую делегацию», – сокрушалась Геращенко.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключил – «правительства тех стран, которые поддерживают и продвигают идею возвращения России в ПАСЕ попросили членов своих делегаций поприсутствовать в зале на сто процентов – для того, чтобы не дать возможность антироссийским силам отвергнуть эту резолюцию, либо не принять ее, либо оттянуть – ввести в волокиту можно любой вопрос».

Предателями, по оценке киевских посланников, оказались не только делегаты от стран Западной Европы и лично председатель ассамблеи швейцарка Лилиан Паскье, чьего отстранения требовал глава украинской делегации Арьев. Ирина Геращенко обрушилась с критикой и на Владимира Зеленского и команду нового президента Украины. «Раньше в наше совместное отстаивание интересов Украины активно включался президент и его администрация, звоня иностранным коллегам, призывая совместно отстаивать принципы. Сегодня мы фактически остались одни», – жаловалась вице-спикер Рады. В итоге на заседании ПАСЕ вообще не звучала тема Украины, констатировала Геращенко.

Зато с трибуны ПАСЕ, из уст председателя ассамблеи Лилиан Паскье звучали призывы к примирению. «Наш долг – сделать все для того, чтобы наша организация могла продолжать усилия, направленные на создание более тесного союза между государствами и народами Европы во имя сохранения ценностей, на которых основана наша организация: мир, права человека, демократия, верховенство права», – цитировал Паскье ТАСС.

«Приятно отметить, что пока здравомыслящему большинству наших коллег-депутатов в ПАСЕ удается противостоять некоторой истеричности небольшого меньшинства», – отметил пристально следивший за дебатами в зале ассамблеи вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Впрочем, если ПАСЕ и примет решение в пользу России, то пока рано говорить об устоявшемся позитивном тренде в отношениях России и Европы, отмечает политолог, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

«Хотя общая атмосфера изменилась по сравнению с тем, что было еще два–три года назад, – заметил Лукьянов в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Все то,

что говорилось тогда, говорится и теперь, но уже без того пафоса, который был».

По мнению Лукьянова, вопрос – в чисто прагматическом интересе ведущих европейских стран. «Потому что Совет Европы, если бы Россия оттуда выбыла, потерял бы даже не деньги, о которых часто говорят (они немаловажны, Россия довольно крупный донор, но это не главное)», – отмечает эксперт. Гораздо важнее, что теряет смысл работа Совета Европы без России и Турции – двух стран, которые не входят в ЕС, но их мнение не может не учитывать Евросоюз. «Если таких стран, как Россия и Турция, там не будет, то возникает вопрос о том, чем Совет Европы будет заниматься. Потому что большая стран там – страны ЕС, и они все те вопросы, которые обсуждаются в Совете Европы, могут обсуждать внутри европейских стран», – добавил Лукьянов.

Остаются страны постсоветского пространства – просто они не настолько значимы и важны, чтобы поддерживать смысл существования столь мощной, большой, громоздкой организации, считает эксперт.

«Это осознание, что в случае ухода России Совету Европы может быть нанесен фатальный урон, это и сработало. Мы видим, как оказалось, настроения могут измениться очень быстро. И когда они меняются, оказывается возможным то, о чем раньше говорили, что исключено», – сказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что позиция противников – Украины и других стран, не изменилась. Однако раньше говорили «ничего не можем сделать, потому что у нас консенсус», а потом оказалось, что вполне себе можно что-то сделать, отметил Лукьянов.

«Так что здесь сработала чисто прагматическая задача самосохранения. Это хорошо и для Совета Европы, и для России неплохо. Потому что мы то под Советом Европы понимаем исключительно ПАСЕ, а ПАСЕ на самом деле не самая главная, а просто самая видимая часть работы», – сказал эксперт.

По его словам, основная часть работы идет с европейскими коллегами в других структурах, в том числе в прямом взаимодействии прокуратуры, министерства юстиции, федеральной службы исполнения наказаний, по вопросам, которые полезны России.

«Поэтому слава богу, что нашли выход. И теперь стало понятно, что если есть политическая воля, то можно добиться практически чего угодно», – заключил политолог.