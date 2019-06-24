ПАСЕ проголосовала против обсуждения взносов России в Совет Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.

На открытии сессии глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила о поступлении накануне сессии предложения обсудить вопрос о том, чтобы «призвать РФ к ответственности за неуплату членских взносов». В результате голосования большинство (77 из 136) в Ассамблее высказалось против включения этого вопроса в повестку дня, передает РИА «Новости».

Кроме того, ПАСЕ проголосовала против обсуждения на сессии ситуации вокруг крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году. Против включения данного вопроса в повестку дня июньской сессии высказались 86 из 148 участников ПАСЕ.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Однако в комитете ПАСЕ по регламенту предложили запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации. Это решение может вернуть Россию в ПАСЕ.

В июне Госдума утвердила состав делегации в ПАСЕ.