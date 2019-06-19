Госдума утвердила состав делегации в ПАСЕ

Госдума утвердила состав депутатов нижней палаты парламента, которые войдут в делегацию Федерального собрания для возможного участия в летней сессии ПАСЕ, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«В нее (в делегацию – прим. ВЗГЛЯД) вошли 22 человека – 11 представителей и 11 заместителей. Согласно межфракционному квотному принципу, от фракции «Единая Россия» были выдвинуты 14 депутатов, по три депутата от ЛДПР и КПРФ, два – от «Справедливой России», – сказал Слуцкий, передает ТАСС.

Он подтвердил, что заявки будут подаваться исходя из результатов голосования по резолюции, призванной обеспечить равноправие национальных делегаций.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Однако в комитете ПАСЕ по регламенту предложили запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации. Это решение может вернуть Россию в ПАСЕ.

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что окончательное решение по восстановлению прав российской делегации в ПАСЕ будет найдено 24 июня.