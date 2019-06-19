Назван день окончательного решения по восстановлению России в ПАСЕ

Окончательное решение по восстановлению прав российской делегации в ПАСЕ будет найдено 24 июня, в первый день работы сессии ассамблеи, заявил глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис.

«Я уверен, что в понедельник в следующий, когда начнется сессия ПАСЕ, будет найдено окончательное решение, чтобы восстановить полноценное участие российской делегации в Парламентерской ассамблее Совета Европы», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что речь не идет о «выражении какой-то любви или дружбы», а о «вполне законном желании и необходимости».

«И мы надеемся, что выход будет найден и он состоится, во всяком случае, мы получали позитивные сигналы относительно этого», – добавил Кассис.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Однако в комитете ПАСЕ по регламенту предложили запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации. Это решение может вернуть Россию в ПАСЕ.

Это предложение будет рассмотрено 24 июня.