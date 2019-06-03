Регламентный комитет ПАСЕ выполнил требования России

В комитете ПАСЕ по регламенту предлагают запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации, сообщила пресс-служба Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Принятый проект резолюции предусматривает внесение дополнений в правила работы, чтобы пояснить, что в случае запроса на пересмотр полномочий нельзя временно или на постоянной основе отзывать право голоса, право быть представленным и право высказываться на заседаниях», – передает «Интерфакс» сообщение ПАСЕ.

Также предложено выработать процедуру, по которой будут оспариваться полномочия членов делегаций. Проект резолюции рассмотрят 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что это решение регламентного комитета соответствует ожиданиям России.

«В регламенте ПАСЕ черным по белому санкции остаются, но из них уходит то, что не устраивало нас … – лишение права голоса и тому подобные вещи, которые не применяются ни в каких других межпарламентских организациях», – сказал Слуцкий.

1 июня Слуцкий заявил, что Россия примет участие в июньской сессии ПАСЕ, если регламентный комитет примет решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям.

После крымских событий в Совете Европы были наложены санкции на Россию, делегация лишена права голоса, а Москва в ответ остановила членские взносы. Условием участия России в июньской сессии ПАСЕ Москва называла восстановление прав российской делегации.