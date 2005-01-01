ПАСЕ приняла резолюцию с угрозами в адрес России

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса в отношениях призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взнос в бюджет СЕ.

За принятие резолюции проголосовали 105 парламентариев, 30 выступили против, еще 16 воздержались, передает РИА «Новости».

В резолюции содержится призыв к России «в соответствии с ее уставными обязательствами назначить делегацию в Ассамблею и возобновить обязательную выплату взноса в бюджет». Указывается, что невыполнение этого обязательства может привести к приостановке права России на представительства в обоих уставных органах. Это произойдет, если Комитет министров иностранных дел, уставной орган СЕ, примет решение применить статью 9 устава Совета Европы.

Кроме того, ПАСЕ призывает «к активному диалогу между всеми заинтересованными сторонами, с тем, чтобы сохранить общеевропейскую миссию Совета Европы и избежать ситуации, в которой крупнейшее государство-член будет вынуждено решить покинуть организацию со всеми геополитическими последствиями».

В резолюции содержится предупреждение, что выход России из организации будет иметь «конкретные последствия» для российских граждан.

Правительства государств-членов призваны «рассмотреть все имеющиеся варианты обеспечения политической актуальности и финансовой устойчивости организации», чтобы избежать подрыва деятельности ПАСЕ.

Украинская делегация внесла несколько поправок к резолюции, однако они не были поддержаны Ассамблеей. Так, украинская делегация требовала убрать из текста предложение к России о формировании делегации в ПАСЕ.

Ранее МИД России объявлял, что Москва рассматривает возможность выхода из Совета Европы, если дискриминация в отношении российской делегации в ПАСЕ не прекратится. Володин также заявил, что СЕ обязан вернуть России все деньги за те годы, когда страна не участвовала в работе ПАСЕ.

В МИД подчеркивали, что Россия не была инициатором приостановления своего участия в ПАСЕ.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала идею о выходе России из Совета Европы.