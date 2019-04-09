Захарова ответила на требование главы МИД Финляндии сделать взнос в ПАСЕ

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни об обязанности России присутствовать на сессии ПАСЕ и платить взнос в бюджет Совет Европы.

«Присутствовать выбранные людьми представители не могли, не потому что решили проигнорировать свои обязанности. Российская Федерация не была инициатором приостановления своего участия в ПАСЕ», – написала Захарова в Facebook.

По ее мнению, это ПАСЕ нарушает право российской делегации участвовать в Ассамблее. Невозможно назвать полноценным представление интересов страны, когда нет возможности участвовать в работе ПАСЕ и голосовать, подчеркнула представитель МИД.

Захарова добавила, что претензии со стороны Сойни скорее всего связаны с тем, что «сессия весенняя».

В понедельник глава комитета министров Совета Европы (КМСЕ), министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что Россия, как и остальные члены Совета, обязана платить членские взносы и участвовать в работе сессии ПАСЕ.

Ранее МИД России объявлял, что Москва рассматривает возможность выхода из Совета Европы, если дискриминация в отношении российской делегации в ПАСЕ не прекратится. Володин заявил, что Совет Европы обязан вернуть России все деньги за те годы, когда страна не участвовала в работе ПАСЕ.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала идею о выходе России из Совета Европы.