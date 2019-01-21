МИД заявил о возможности выхода из Совета Европы

Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы, если дискриминация в отношении российской делегации в ПАСЕ не прекратится, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

«Для нас дискриминация по политическим мотивам неприемлема. Сегодня мы рассматриваем все опции наших возможных действий, в том числе и вариант выхода из состава СЕ. Надеемся, что в конечном итоге у наших оппонентов возобладает здравый смысл», – передает его слова ТАСС.

Грушко отметил, что сейчас мяч находится на стороне принимавших решение об исключении российской делегации из ПАСЕ.

«Они должны это решение пересмотреть, если, конечно, руководствуются глубинными интересами о сохранении функциональности организации», – заметил замминистра.

Между тем, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, переизбранная на новый срок, заявила, что с Россией необходимо продолжать политический диалог, передает РИА «Новости».

17 января Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ.