Паскье переизбрана председателем ПАСЕ

Лилиан Мори Паскье переизбрана на второй срок в качестве председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщил вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл на открытии ее зимней сессии в Страсбурге, передает ТАСС.

Между тем, 17 января Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ. Днем ранее российские сенаторы обвинили ПАСЕ в нарушении базовых принципов демократии и дискриминации российской делегации по политическим мотивам.