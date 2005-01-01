Госдума отказалась от делегации в ПАСЕ

Депутаты Госдумы решили не направлять делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году и не уплачивать взнос.

«В сложившейся ситуации Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты Российской Федерацией взносов в бюджет Совета Европы», – говорится в заявлении Госдумы.

Поэтому депутаты решили не направлять заявку на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году. Депутаты подчеркнули, что такое решение принято в интересах граждан России.

В заявлении говорится, что российская делегация уже несколько лет лишена в ПАСЕ права голоса.

В среду российские сенаторы приняли заявление, из которого следует, что парламентарии в условиях сохраняющихся дискриминационных мер в отношении России не видят оснований для участия в деятельности ПАСЕ.

Во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщал, что комитетом рекомендовано не отправлять делегацию России для работы в ПАСЕ в 2019 году, а вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет платить взносы.

При этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявлял, что исключение России из Совета Европы повлечет за собой негативные последствия.