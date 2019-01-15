Глава МИД Германии предупредил о последствиях выхода России из Совета Европы

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что исключение России из Совета Европы повлечет за собой негативные последствия, среди которых потеря российскими гражданами возможности обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Маас отметил, что с тревогой наблюдает отдаление России от Совета Европы и призвал обе стороны пойти на встречу друг другу для разрешения конфликта, сообщает DW.

Он также подчеркнул важность возобновления Россией платежей в бюджет организации. Он отметил, что Совету Европы придется подумать над решением проблемы, если Москва «не пойдет на уступки и продолжит отказываться от уплаты членских взносов».

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что комитетом рекомендовано не отправлять делегацию России для работы в ПАСЕ в 2019 году, а вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет платить взносы.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о бессмысленности возвращения России в ПАСЕ.