Володин заявил о бессмысленности возвращения России в ПАСЕ

России не имеет смысла возвращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), пока там не хотят обсуждать сложные темы и стремятся навязать свою точку зрения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В ПАСЕ сейчас говорят: мы можем вернуть вам право голоса, но в усеченном виде. О каком доверии здесь может идти речь? Сегодня решения в Ассамблее принимаются большинством голосов от числа тех, кто присутствует в зале. 40 человек могут лишить права голоса целую страну при численном количестве Ассамблеи 324 человека!» – передает его слова РИА «Новости».

Он заметил, что ПАСЕ себя дискредитировала, так как должна обеспечивать возможность заявлять свою позицию каждой стране-участнице Ассамблеи, но сейчас там «больше боятся, что мы вообще что-то можем сказать».

Володин отметил, что такая ситуация не оставляет России возможностей для того, чтобы подать заявку на работу в ПАСЕ.

«Если регламент Ассамблеи не будут изменен, то нам нет смысла участвовать в этой структуре и перечислять на ее нужды большие средства в качестве взносов», – заявил Володин.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил, что делегация России возобновит работу в ПАСЕ, если в регламент будут включены поправки, не позволяющие дискриминировать национальные делегации.

В 2018 году Володин не исключил выхода России из ПАСЕ. Генсек СЕ Торбьерн Ягланд предупреждал, что членство России в организации будет прекращено, если она не возобновит платежи в бюджет организации в 2019 году.