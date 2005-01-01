Совфед не увидел оснований для участия России в работе ПАСЕ

Российские сенаторы приняли заявление, из которого следует, что парламентарии в условиях сохраняющихся дискриминационных мер в отношении России не видят оснований для участия в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Члены Совета Федерации заявляют, что ПАСЕ, приняв на своих предыдущих сессиях ряд решений об ограничении полномочий российской делегации, отошла от базовых принципов демократии и нарушила один из основополагающих принципов международного права – принцип суверенного равенства государств», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

В документе отмечается, что дискриминационные решения ПАСЕ, навязанные группой антироссийски настроенных политиков, привели к фактическому приостановлению взаимодействия России с Советом Европы по парламентской линии. «Тот факт, что в последние годы формирование состава судей Европейского суда по правам человека и выборы ключевых должностных лиц Совета Европы проходили без российского участия, наносит удар по авторитету самого СЕ», – отмечают сенаторы.

Внесенные в устав ПАСЕ поправки не решают поставленных задач по обеспечению равноправия национальных делегаций, считают в Совфеде. «Таким образом, сохраняется вероятность дальнейшей дискриминации российской делегации по политическим мотивам», – подчеркивается в заявлении.

«В этой ситуации члены Совета Федерации не видят оснований для направления соответствующей заявки на подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ на очередную сессию 2019 года», – подчеркивают парламентарии.

Во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что комитетом рекомендовано не отправлять делегацию России для работы в ПАСЕ в 2019 году, а вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет платить взносы. Перед этим спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил о бессмысленности возвращения России в ПАСЕ.

В то же время министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что исключение России из Совета Европы повлечет за собой негативные последствия, среди которых потеря российскими гражданами возможности обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).