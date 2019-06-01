В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, при каких условиях российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям. Потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий не только в январе, но и в течение всего года», – сказал Слуцкий РИА «Новости».

Он уточнил, что сейчас идут переговоры с представителями политических групп. «В частности, недавно состоялся разговор с лидером объединенных левых Тини Коксом», – сказал он, добавив, что по итогам заседания регламентного комитета может также состояться встреча российских парламентариев с руководством ПАСЕ.

Депутат также сообщил, что пока тон и характер дискуссий говорят о возрастающей вероятности принятия конструктивного решения. «Это нужно не только России, это необходимо прежде всего Совету Европы для сохранения его роли в новой архитектуре XXI столетия», – отметил он.

Депутат подчеркнул, что участие России в выборах генерального секретаря Совета Европы важно для продолжения легитимного сотрудничества с ПАСЕ.

Ранее президент Эстонии выступила против возвращения России права голоса в ПАСЕ.

Напомним, после крымских событий в Совете Европы были наложены санкции на Россию, из-за чего Москва приостановила выплаты членских взносов.

Пока российская делегация лишена права голоса. Условием участия России в июньской сессии ПАСЕ Москва называет восстановление прав российской делегации.