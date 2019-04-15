Россия назвала условие участия в июньской сессии ПАСЕ

Москва рассчитывает, что права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы будут восстановлены и депутаты смогут принять участие в июньской сессии ПАСЕ, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

В свою очередь Россия будет готова погасить задолженность по взносам в бюджет организации, накопившийся с момента введения санкций против российских парламентариев, передает РИА «Новости».

«Мы будем готовы погасить нашу задолженность перед Советом Европы за два предыдущих года и текущую задолженность при условии, если полностью будут восстановлены права наших парламентариев, и они смогут вернуться и принять участие в ближайших сессиях Совета Европы, в том числе и в первую очередь в июньской сессии, которая для нас очень важна, где будет проходить голосование за нового генерального секретаря», – заявил Келин.

Он отметил, что для этого должны быть внесены определенные поправки, которые не позволят впредь дискриминировать те или иные национальные делегации по политическим мотивам.

«Мы должны быть уверены, что наша делегация не подвергнется дискриминации. Голосование, которое было недавно на апрельской парламентской сессии по известному докладу, который предлагает внести как раз уставные изменения, показывает позиции здорового большинства в Парламентской ассамблее», – добавил дипломат.

Между тем ранее в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что все рассуждения о возможности России вернуться в ПАСЕ носят гипотетический характер, без внесения поправок в регламент организации говорить об этом преждевременно.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию с угрозами в адрес России. В Госдуме указали на бессмысленность попыток ставить ультиматумы России. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позже заявила, что Россия не вернется к работе в ПАСЕ, пока у организации сохраняется возможность дискриминации национальных делегаций.