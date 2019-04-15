Косачев счел разговоры о возвращении России в ПАСЕ преждевременными

Все рассуждения о возможности России вернуться в ПАСЕ носят гипотетический характер, без внесения поправок в регламент организации говорить об этом преждевременно, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Все рассуждения на этот счет носят чисто гипотетический характер и не перейдут в реальную плоскость до тех пор, пока из правил процедуры ПАСЕ не будет устранена сама возможность односторонней дискриминации национальных парламентских делегаций по политическим мотивам», – заявил Косачев РИА «Новости».

Он отметил, что все попытки на этот счет блокировались агрессивно настроенным антироссийским меньшинством в ПАСЕ.

«Сможет ли реалистично настроенное большинство, понимающее значение России для Совета Европы, консолидировать свои позиции в пользу принятия соответствующих регламентных поправок, пока говорить преждевременно», – добавил он.

Косачев также напомнил, что «позиция по взносам неоднократно излагалась МИДом». Ведомство даже предлагало заплатить взнос в полном объеме в СЕ в случае полноценного восстановления полномочий делегации России ПАСЕ.

Однако Косачев уточнил, «речь идет не о взносах в ПАСЕ, их с формальной точки зрения отдельно просто не существует, а о взносах в Совет Европы как межправительственную организацию».

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию с угрозами в адрес России. В Госдуме указали на бессмысленность попыток ставить ультиматумы России. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позже заявила, что Россия не вернется к работе в ПАСЕ, пока у организации сохраняется возможность дискриминации национальных делегаций.