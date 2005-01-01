Матвиенко назвала условие выплаты взносов России в Совет Европы

Российская делегация не вернется к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) до тех пор, пока у организации сохраняется возможность дискриминации национальных делегаций, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Пока сохраняется возможность у ПАСЕ дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру», – приводит ее слова ТАСС.

В то же время, по ее словам, со стороны руководства Совета Европы, ПАСЕ, здравомыслящих политиков и депутатов идут позитивные сигналы. В организации понимают, что это кризис ПАСЕ, который распространился в целом на Совет Европы, подчеркнула Матвиенко.

Она подчеркнула, что российское условие остается в силе, только при его выполнении делегация нашей страны будет готова вернуться в ПАСЕ и выполнять все взятые обязательства, в том числе выплачивать взнос.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию с угрозами в адрес России. В Госдуме выразили удивление по поводу того, что «в ПАСЕ так и не усвоили простую истину: с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов».

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отмечал, что Совет Европы рискует лишиться не только денег, но также потерять в своем составе крупнейшую страну Европы, 7% своего бюджета и 50% своей роли.