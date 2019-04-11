Пушков раскритиковал резолюцию ПАСЕ о России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы с призывом к России сформировать делегацию и заплатить взносы.

В своем Twitter сенатор отметил, что регламент ПАСЕ по-прежнему не изменен и санкции в адрес России в организации не сняли. «Призыв «заплатите деньги и приезжайте, а мы подумаем, лишить ли вас снова ваших прав», мы слышали и прежде. Фокус не пройдет», – подчеркнул Пушков.

По его словам, принятой резолюции «абсолютно недостаточно» для возвращения России в ПАСЕ. «Угрозы приостановить права России в ПАСЕ и СЕ в случае неуплаты взноса и вовсе неуместны. СЕ рискует не только денег за пару лет лишиться, но потерять самую крупную страну Европы, 7% своего бюджета и 50% своей роли», – указал он.

Включенный в резолюцию призыв к России вернуться является «шагом в верном направлении», но «очень маленьким и неубедительным», а к тому же «не подпертым гарантиями отмены санкций и отягощенный угрозами» в адрес нашей страны, обратил внимание Пушков.

«Слишком шаткая основа для полноценного возвращения российской делегации», – заключил он.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию с угрозами в адрес России. В Госдуме выразили удивление по поводу того, что «в ПАСЕ так и не усвоили простую истину: с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов».