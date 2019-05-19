Президент Эстонии выступила против возвращения России права голоса в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе международной конференции в Таллине высказалась против того, что России вернули право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Я верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, как она нарушила международное право и свои обещания», – приводит ее слова ТАСС.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк накануне заявил, что его «шокировало» решение вернуть России право голоса в ПАСЕ.

Ранее Кальюлайд заявляла, что считает неправильным следовать политике остальных стран Балтии в отношении России, и выразила готовность к переговорам с Москвой.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что окончание пятилетнего конфликта важно для всего комплекса отношений между Россией и Европой, и даже Западом в целом, и разбиралась в том, станет ли это первым шагом в сторону окончания войны санкций.