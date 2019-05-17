Почему Россия переиграла Европу в ПАСЕ

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17 мая, пятница  |  Последнее обновление — 21:39  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

Валентин Коновалов с трудом справляется с управлением ХакасиейФото: Александр Кряжев/РИА Новости
По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Главный ястреб Вашингтона разочаровал Трампа

С момента прихода в Белый дом Болтон стал самым влиятельным советником ТрампаФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Дональд Трамп все больше недоволен политикой ближайших соратников, прежде всего советником Джоном Болтоном. Раздражение вызвано ультраагрессивной риторикой в адрес Ирана, Венесуэлы и других стран. Позиция Болтона начинает выводить из себя и европейских союзников США. Насколько велики шансы на отставку самой могущественной фигуры в администрации Трампа? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Домик с кабанчиком как национальная идея

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Ваш двор подметает дипломированный терапевт

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вообще-то это трагедия – когда учитель литературы или журналист разносят жратву по домам. С другой стороны – если курьер не бывший учитель или заслуженный артист, к нему надо относиться как-то по-другому? Подробности...
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Разруха в головах наследников профессора Преображенского

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
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            Почему Россия переиграла Европу в ПАСЕ

            Российские делегаты скоро вернутся в зал заседаний ПАСЕ в Страсбурге    17 мая 2019, 21:00
            Фото: Elyxandro Cegarra/Zuma/ТАСС
            Текст: Петр Акопов

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            России готовы вернуть право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы – это может произойти уже в следующем месяце, а пока что за это проголосовали министры иностранных дел. Окончание пятилетнего конфликта важно для всего комплекса отношений между Россией и Европой, и даже Западом в целом. Станет ли это первым шагом в сторону окончания войны санкций?

            Россию лишили права голоса в ПАСЕ еще в апреле 2014-го – сразу же после Крыма. После этого наша страна пыталась восстановить свои права и полномочия делегации, но безуспешные попытки привели к тому, что с 2016 года мы перестали участвовать в заседания ассамблеи, а с 2017-го – и платить взносы. Летом этого года пройдет уже два года неплатежей и по уставу ПАСЕ членство России могло бы быть приостановлено уже официально.

            Руководство Совета и Европы и ПАСЕ не раз призывало Россию возобновить платежи. Долг достиг уже 60 миллионов евро, а учитывая, что наша страна относится к числу пяти крупнейших доноров организации, все это негативно сказывалось на ее работе.

            Но позиция Москвы была простой – пока полномочия нашей делегации не будут восстановлены в полном объеме, ни о каком возобновлении платежей речи быть не может. Как говорил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, «мы не покупаем билеты на фильмы, которые не смотрим». Более того, в российском парламенте и в Кремле обсуждался вариант с выходом из Совета Европы, если к июню наши полномочия не будут восстановлены.

            Европейцы, поняв, что уступать Москва не собирается, в итоге пошли на попятную.

            В пятницу на заседании Комитета министров Совета Европы в Хельсинки было принято решение о том, что все страны-члены СЕ должны иметь право участвовать в работе СЕ и ПАСЕ на равноправной основе и СЕ готов вернуть России право голоса в ПАСЕ, призвав Москву в срочном порядке назначить делегацию для участия в пленарном заседании в конце июня. На этом заседании кроме прочего будут приниматься и важные организационные решения: избран новый генеральный секретарь Совета Европы и несколько судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

            За возвращение права голоса России проголосовало абсолютное большинство из министров иностранных дел 47 стран-членов СЕ. Против высказались только представители Украины, Грузии, и трех прибалтийских республик (Армения и Россия воздержались). Этот первый шаг, окончательное решение должна принять сама ПАСЕ.

            И хотя она, скорее всего, поддержит рекомендацию министров, в Москве пока призывают не торопить события, заявляя о том, что пока рано делать выводы и говорить о возвращении российской делегации в ПАСЕ. Потому что, как сказал Петр Толстой, «русофобское агрессивное меньшинство в ПАСЕ пока еще имеет куда более громкий голос, чем голос разума». Для возвращения России, как объяснил Толстой, ПАСЕ должна сделать еще два шага:

            «Необходимо принятие двух ключевых поправок в регламент работы организации: первая поправка, на которой давно настаивает Россия, должна исключить возможность применения дискриминационных санкций в отношении любой национальной делегации; вторая - призвана открыть возможность для участия в летней сессии ПАСЕ делегациям, которые не подавали заявку в январе».

            Как только это будет сделано, Россия сможет в качестве полноценного участника вернуться в ПАСЕ,  а потом и заплатить накопившийся долг. Конфликт можно будет считать исчерпанным, а попытку наказать и изолировать нашу страну провалившейся.

            Чем важен случай с Советом Европы и ПАСЕ? Тем, что это крупнейшая общеевропейская организация, объединяющая все страны континента, в том числе и те, кто не входит в Евросоюз. Но при этом большинство стран Совета Европы – члены ЕС: 28 из 47. То есть понятно, что Евросоюз косвенно имеет там контрольный пакет.

            Но Россия, как и Турция – крупнейшие и важнейшие участники ПАСЕ из числа нечленов Евросоюза. И без участия кого-либо из них Парламентская ассамблея Совета Европы превращается просто в чуть более расширенную версию Европарламента. Ни о каком стремлении к большой Европе, и даже просто об общевропейском диалоге говорить без участия России в ПАСЕ невозможно. И европейцы это прекрасно понимают.

            В условиях, когда Евросоюз стоит на пороге выборов в Европарламент, которые пройдут в конце мая и сильно изменят расклад сил в пользу евроскептиков и сторонников возобновления нормальных отношений с Россией, сохранять подвешенное положение дел невыгодно для самой Европы. И уж тем более подталкивать Россию к выходу из Совета Европы. А это вполне могло произойти, если бы полномочия нашей делегации не были восстановлены, взносы так и не уплачены, и встал бы вопрос об приостановке нашего членства в СЕ. Тогда Москва могла бы сыграть на упреждение и сама заявить о приостановке членства в Совете Европы.

            Поэтому европейцы пошли на попятную, вернув России ее права в Совете Европы. Понятно, что для успокоения чувств откровенных противников Москвы они сейчас говорят о том, что чуть ли не главным мотивом была забота о правах человека в нашей стране. Так, министр иностранныхдел ФРГ Хайко Маас написал, что «хорошо, что мы договорились о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее и в Совете Европы, особенно потому, что это сохраняет за миллионами россиян право обращаться в Европейский суд по правам человека». Но главная причина, которая движет европейцами, конечно, другая.

            Европа, точнее ее элиты, вынуждена признать очевидное: она нуждается в России больше, чем Россия в ней. Наша страна – евразийская, то есть мы относимся и к Европе, и к Азии, не являясь при этом в полной мере частью ни одной, ни другой. То есть, Россия не может быть, например, членом Евросоюза просто потому, что мы являемся самостоятельным государством-цивилизацией, к тому же вернувшимся на свой исторический путь и осуществляющим интеграции своего исторического пространства через Евразийский союз.

            Но при этом Европейский союз, являющийся сейчас частью Запада, то есть атлантического альянса, существующего не только в форме НАТО, встал на пути достижения большей геополитической самостоятельности. А это невозможно сделать, находясь в конфронтации с Россией. Более того, по мере укрепления самостоятельности и независимости от англосаксонского контроля, Европа будет все больше нуждаться в хороших и взаимовыгодных отношениях с Россией, которая, хотя и продолжит свой разворот на Восток, также не собирается закрываться или конфликтовать со своим западным соседом.

            Сейчас об этом говорить еще рано - пока что необходимо завершить конфронтацию. Евросоюз придет к этому в ближайшей перспективе, начав процесс ослабления санкций.  Но уже сейчас через ситуацию с ПАСЕ мы видим, как меняется поведение европейцев.

            ПАСЕ организация, конечно, во многом номинальная, но символически само возвращение России станет очень важным шагом. Европа закрывает этап противостояния с Россией, вступая пока не в кооперацию с ней, но признавая бессмысленность попыток наказать нашу страну или изолироваться от нее.


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