В СЕ призвали создать равные возможности для участия в работе ПАСЕ

Все страны-участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи СЕ, следует из заявления комитета министров организации, опубликованном на сайте Совета Европы после встречи глав МИД стран СЕ в Хельсинки.

«Министры на головной сессии в Хельсинки заявили, что странам-участницам следует быть допущенными до участия на равной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи», – указано в документе, передает ТАСС.

Там же отмечается, что «одной из фундаментальных обязанностей стран СЕ является оплата взносов в бюджет организации». Главы МИД заявили также, что «приветствовали бы, чтобы делегации всех стран-участниц принимали участие в сессии Парламентской ассамблеи в июне, с учетом важности выбора генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека».

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил мнение, что Россия должна остаться членом Совета Европы, обладающим всеми правами и обязанностями.

Напомним, после крымских событий в Совете Европы наложены санкции на Россию, из-за чего Москва приостановила выплаты членских взносов. Пока российская делегация лишена права голоса. Условием участия России в июньской сессии ПАСЕ Москва называет восстановление прав российской делегации.