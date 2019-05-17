Берлин призвал оставить Россию в Совете Европы

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил мнение, что Россия должна остаться членом Совета Европы, обладающим всеми правами и обязанностями.

«Россия является частью Совета Европы. Я надеюсь, что на этой встрече мы сможем сделать решающий шаг по этому вопросу», – заявил Маас перед вылетом в Хельсинки на сессию Комитета министров Совета Европы, передает ТАСС со ссылкой на Handelsblatt.

Предстоящая сессия приурочена к семидесятилетнему юбилею образования организации, главная тема повестки дня – «Современные вызовы будущему Совета Европы». Как ранее сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, на сессии ожидается обсуждение решений, которые касаются вывода Совета Европы из кризиса, который был спровоцирован незаконным лишением прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Во встрече примет участие и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил запланированное на пятницу участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России.

Напомним, после крымских событий в Совете Европы наложены санкции на Россию, из-за чего Москва приостановила выплаты членских взносов. Пока российская делегация лишена права голоса. Условием участия России в июньской сессии ПАСЕ Москва называет восстановление прав российской делегации.