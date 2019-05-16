Климкин передумал участвовать в заседании СЕ в Хельсинки из-за России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил запланированное на пятницу участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Немедленным результатом уже нынешнего решения (комитета министров СЕ) будет отмена участия Павла Климкина в министерском заседании. Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра», – цитирует Кулебу издание «Европейская правда».

Он также не исключил, что в случае возвращения России в ПАСЕ «Украина существенно пересмотрит объем своего сотрудничества с Советом Европы как институтом, утратившим доверие к себе», передает РИА «Новости».

Так украинский министр отреагировал на решение комитета министров Совета Европы, открывающее путь для возвращения России в ПАСЕ. Ожидается, что на ежегодной сессии комитета министров Совета Европы, которая состоится 16-17 мая в Хельсинки, решение о возвращении России в ПАСЕ одобрят окончательно, без изменений и без обсуждения.

Напомним, после крымских событий в Совете Европы наложены санкции на Россию, из-за чего Москва приостановила выплаты членских взносов. Пока российская делегация лишена права голоса. Условием участия России в июньской сессии ПАСЕ Москва называет восстановление прав российской делегации.