В Кремле назвали условия работы России в ПАСЕ и СЕ

Москва заинтересована в работе ПАСЕ и Совета Европы, но в прикладном плане это может быть реализовано только на равноправной основе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Позиция Россия была абсолютно исчерпывающая. Она понятна, она последовательна. Россия заинтересована в работе ПАСЕ, заинтересована в Совете Европы, но эта заинтересованность в прикладном плане может реализовываться только на абсолютно равноправной основе, когда Россия, российская делегация может абсолютно равноправно и полноправно принимать участие в работе всех механизмов. В ином случае, естественно, о сотрудничестве говорить вряд ли возможно», – заявил Песков, отвечая на вопрос, вернется ли Россия в ПАСЕ, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу Комитет министров Совета Европы, встреча которого проходит в Хельсинки, выпустил заявление, в котором говорится, что все страны СЕ должны иметь право на равноправное участие в КМСЕ и в ПАСЕ.

Напомним, после крымских событий в Совете Европы наложены санкции на Россию, из-за чего Москва приостановила выплаты членских взносов. Пока российская делегация лишена права голоса. Условием участия России в июньской сессии ПАСЕ Москва называет восстановление прав российской делегации.

Между тем в мае Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее путь для возвращения России в ПАСЕ. Ожидается, что на ежегодной сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки решение о возвращении России в ПАСЕ одобрят окончательно, без изменений и без обсуждения.