Совет Европы заявил о готовности вернуть России право голоса в ПАСЕ

Совет Европы готов вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), об этом говорится в заявлении, принятом главами МИД 47 стран–членов СЕ на заседании Комитета министров совета в Хельсинки.

Документ был принят подавляющим большинством голосов, передает Deutsche Welle.

В нем утверждается, что все страны–члены совета должны иметь право участвовать в работе ПАСЕ и Совета Европы на равноправной основе.

После крымских событий в Совете Европы наложены санкции на Россию, из-за чего Москва приостановила выплаты членских взносов. Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году.

В мае Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее путь для возвращения России в ПАСЕ.