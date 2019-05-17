Германия объявила о договоренности сохранить членство России в ПАСЕ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в рамках ежегодной сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки была достигнута договоренность, согласно которой Россия останется в ПАСЕ.

«Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы – в том числе с тем, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека», – отметил Маас, передает ТАСС.

Министр также сообщил, что провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях сессии КМСЕ. «При этом речь шла также об Украине, где нам нужен конструктивный вклад России, и об Иране. Мы хотим сохранить ядерную сделку с Ираном», – указал он.

Слова министра приводит в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

Ранее в пятницу Комитет министров Совета Европы, встреча которого проходит в Хельсинки, выпустил заявление, в котором говорится, что все страны СЕ должны иметь право на равноправное участие в КМСЕ и в ПАСЕ.

Напомним, после крымских событий в Совете Европы наложены санкции на Россию, из-за чего Москва приостановила выплаты членских взносов. Пока российская делегация лишена права голоса. Условием участия России в июньской сессии ПАСЕ Москва называет восстановление прав российской делегации.

Между тем в мае Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее путь для возвращения России в ПАСЕ. Ожидается, что на ежегодной сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки решение о возвращении России в ПАСЕ одобрят окончательно, без изменений и без обсуждения.